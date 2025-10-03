हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसनकी लिव-इन पार्टनर ने मां को मनाने किया 7 साल के मासूम को किडनैप, पुलिस ने ऐसे किया बरामद

सनकी लिव-इन पार्टनर ने मां को मनाने किया 7 साल के मासूम को किडनैप, पुलिस ने ऐसे किया बरामद

Delhi Crime News: आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसकी लिव-इन पार्टनर यानी बच्चे की मां उससे दूरी बना चुकी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के पश्चिमी जिले की विकासपुरी पुलिस ने एक सात वर्षीय मासूम के सनसनीखेज अपहरण की ऐसी गुत्थी को सुलझाया है जो बॉलिवुड की फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इस मामले में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि बच्चे की मां का एक्स लिव-इन पार्टनर निकला. 

आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसकी लिव-इन पार्टनर यानी बच्चे की मां उससे दूरी बना चुकी थी और कई बार मनाने के बाद भी वह उसकी जिंदगी में वापस आने को तैयार नहीं थी. 

जिसके बाद आरोपी ने उसे वापस पाने की योजना से बच्चे का अपहरण कर लिया. लेकिन दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी दक्षता से न केवल उसकी साजिश को नाकाम करते हुए उंसके मनसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि मासूम को सुरक्षित बरामद कर एक मां के चेहरे की मुस्कुराहट भी लौटाई.

डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि, 28 सितंबर को विकासपुरी थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका सात साल का बेटा स्कूल से लौटकर घर नहीं आया है. उसे शक था कि इस अपहरण के पीछे हरियाणा के हांसी के रहने वाले उंसके पूर्व लिव-इन पार्टनर अजय वर्मा का हाथ है. महिला की शिकायत पर विकासपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.

ऐसे पकड़ में आए आरोपी

डीसीपी ने बताया कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी और एसएचओ विकासपुरी राजवीर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर दीपक दहिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई संदीप, एएसआई हरिलाल, हेड कॉन्स्टेबल और महिला कॉन्स्टेबल शामिल थे.

जांच में जुटी टीम को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि अजय और उसके साथी ने मासूम को स्कूल से ही उठाया और बाइक पर फरार हो गए. अपहरण के बाद से आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था बावजूद इसके पुलिस एडवांस सर्विलांस और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों की लोकेशन और गतिविधियों को ट्रेस करने में कामयाब हुई.

हांसी से बरामद हुआ बच्चा

तीन दिन की लगातार तलाश के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा. आरोपी अजय वर्मा का एक साथी जो दिल्ली का रहने वाला है और उसने वारदात को अंजाम देने के लिए देशी कट्टा अरेंज किया था, वह उससे इंस्टाग्राम के जरिये सम्पर्क में था. इस पर पुलिस ने तुरंत मुख्य आरोपी के लोकेशन का पता लगा कर हरियाणा के हांसी में दबिश दी और एक फार्महाउस से मुख्य आरोपी अजय वर्मा को दो सहयोगियों सहित दबोच लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. वहां से पुलिस ने एक पिस्टल भी जब्त की.

टूटे रिश्ते को जोड़ने की सनक

जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी अजय वर्मा पहले पीड़िता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. मगर उसका शक्की और हिंसक स्वभाव शिकायतकर्ता महिला को परेशान कर रहा था. तंग आकर महिला उसे छोड़कर दिल्ली लौट आई. अजय बार-बार उसे अपने पास वापस बुलाता रहा, और जब महिला ने साफ इनकार किया तो उसने बच्चे का अपहरण कर लिया. आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर महिला वापस नहीं आई तो वह बच्चे को नहीं छोड़ेगा.

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय वर्मा (24), अमित (18), सचिन (20) और अजय (20) को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

Published at : 03 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections: JDU का चुनावी वार, Lalu Yadav को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता'
Bareilly Violence: बरेली में 'अलर्ट', इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर Police तैनात
PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 'आजादी' का आंदोलन, मुनीर आर्मी फेल
American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
UP On High Alert: Bareilly छावनी में तब्दील, Drone से निगरानी, 48 घंटे Internet बंद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
बिहार
Jan Suraj Candidates List: प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
लाइफस्टाइल
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
शिक्षा
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget