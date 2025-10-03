सनकी लिव-इन पार्टनर ने मां को मनाने किया 7 साल के मासूम को किडनैप, पुलिस ने ऐसे किया बरामद

दिल्ली के पश्चिमी जिले की विकासपुरी पुलिस ने एक सात वर्षीय मासूम के सनसनीखेज अपहरण की ऐसी गुत्थी को सुलझाया है जो बॉलिवुड की फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इस मामले में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि बच्चे की मां का एक्स लिव-इन पार्टनर निकला.

आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसकी लिव-इन पार्टनर यानी बच्चे की मां उससे दूरी बना चुकी थी और कई बार मनाने के बाद भी वह उसकी जिंदगी में वापस आने को तैयार नहीं थी.

जिसके बाद आरोपी ने उसे वापस पाने की योजना से बच्चे का अपहरण कर लिया. लेकिन दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी दक्षता से न केवल उसकी साजिश को नाकाम करते हुए उंसके मनसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि मासूम को सुरक्षित बरामद कर एक मां के चेहरे की मुस्कुराहट भी लौटाई.

डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि, 28 सितंबर को विकासपुरी थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका सात साल का बेटा स्कूल से लौटकर घर नहीं आया है. उसे शक था कि इस अपहरण के पीछे हरियाणा के हांसी के रहने वाले उंसके पूर्व लिव-इन पार्टनर अजय वर्मा का हाथ है. महिला की शिकायत पर विकासपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.

ऐसे पकड़ में आए आरोपी

डीसीपी ने बताया कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी और एसएचओ विकासपुरी राजवीर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर दीपक दहिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई संदीप, एएसआई हरिलाल, हेड कॉन्स्टेबल और महिला कॉन्स्टेबल शामिल थे.

जांच में जुटी टीम को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि अजय और उसके साथी ने मासूम को स्कूल से ही उठाया और बाइक पर फरार हो गए. अपहरण के बाद से आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था बावजूद इसके पुलिस एडवांस सर्विलांस और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों की लोकेशन और गतिविधियों को ट्रेस करने में कामयाब हुई.

हांसी से बरामद हुआ बच्चा

तीन दिन की लगातार तलाश के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा. आरोपी अजय वर्मा का एक साथी जो दिल्ली का रहने वाला है और उसने वारदात को अंजाम देने के लिए देशी कट्टा अरेंज किया था, वह उससे इंस्टाग्राम के जरिये सम्पर्क में था. इस पर पुलिस ने तुरंत मुख्य आरोपी के लोकेशन का पता लगा कर हरियाणा के हांसी में दबिश दी और एक फार्महाउस से मुख्य आरोपी अजय वर्मा को दो सहयोगियों सहित दबोच लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. वहां से पुलिस ने एक पिस्टल भी जब्त की.

टूटे रिश्ते को जोड़ने की सनक

जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी अजय वर्मा पहले पीड़िता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. मगर उसका शक्की और हिंसक स्वभाव शिकायतकर्ता महिला को परेशान कर रहा था. तंग आकर महिला उसे छोड़कर दिल्ली लौट आई. अजय बार-बार उसे अपने पास वापस बुलाता रहा, और जब महिला ने साफ इनकार किया तो उसने बच्चे का अपहरण कर लिया. आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर महिला वापस नहीं आई तो वह बच्चे को नहीं छोड़ेगा.

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय वर्मा (24), अमित (18), सचिन (20) और अजय (20) को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.