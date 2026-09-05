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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट, आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली: बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट, आज कैसा रहेगा मौसम?

Delhi में आईएमडी ने रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आने की उम्मीद है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Sep 2026 10:19 PM (IST)
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दिल्ली में शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. शहर में पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश होती रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और शहर के कई हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना जताई थी.

शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम और एक दिन पहले के मुकाबले 3.4 डिग्री कम था. अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम और एक दिन पहले की तुलना में 7.5 डिग्री कम था.

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात 0.7 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई. यह बारिश शुक्रवार रात 11:30 बजे से शनिवार सुबह 5:30 बजे के बीच हुई. मौसम केंद्र में इसके बाद सुबह 8:30 बजे तक अगले तीन घंटों में 1.3 मिमी बारिश दर्ज की गई.

सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच 22 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे तक अगले तीन घंटों में 4.6 मिमी और उसके बाद के तीन घंटों में 3.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.

इस बीच, पालम में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार के मुकाबले 4.8 डिग्री कम था. वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 3.5 डिग्री कम था.

लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अयानगर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले के मुकाबले तीन डिग्री कम था.

पालम में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच 25.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच 10.4 मिलीमीटर बारिश हुई.

लोधी रोड में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच 24.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद तीन घंटों में 4.4 मिलीमीटर और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच दो मिमी बारिश दर्ज की गई.

हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान

आईएमडी ने रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, 'रविवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. सुबह के समय कई स्थानों पर बहुत हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है.' उन्होंने बताया कि रविवार को शाम में हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आने की उम्मीद है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

इस बीच, शनिवार सुबह शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) संतोषजनक श्रेणी में रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 59 (संतोषजनक) दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को इसी समय 24 घंटे का औसत एक्यूआई 71 (संतोषजनक) दर्ज किया गया था.

सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 का वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘अच्छा’, 51-100 ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’ और 401-500 ‘गंभीर’ माना जाता है.

Published at : 05 Sep 2026 10:18 PM (IST)
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