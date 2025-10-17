एक्सप्लोरर
In Pics: हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आईं तस्वीरें
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि परिवार पीड़ित है, अत्याचार बंद होना चाहिए.
हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी
Published at : 17 Oct 2025 11:25 AM (IST)
