हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आईं तस्वीरें

In Pics: हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आईं तस्वीरें

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि परिवार पीड़ित है, अत्याचार बंद होना चाहिए.

By : विवेक राय  | Updated at : 17 Oct 2025 11:25 AM (IST)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि परिवार पीड़ित है, अत्याचार बंद होना चाहिए.

हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी

1/6
हरिओम वाल्मीकि से राहुल गांधी की ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली. इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और इस दुखद घटना के प्रति संवेदना जताई.
हरिओम वाल्मीकि से राहुल गांधी की ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली. इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और इस दुखद घटना के प्रति संवेदना जताई.
2/6
राहुल गांधी ने कहा कि यह परिवार पीड़ित है और इन्हें परेशान किया जा रहा है. पूरे देश में जहां भी दलितों पर अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी.
राहुल गांधी ने कहा कि यह परिवार पीड़ित है और इन्हें परेशान किया जा रहा है. पूरे देश में जहां भी दलितों पर अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी.
3/6
रायबरेली सांसद ने कहा कि कांग्रेस इस वक्त सरकार में नहीं है, इसलिए मदद सीमित है. लेकिन, जो संभव होगा किया जाएगा. राहुल गांधी ने सरकार से मांग की कि परिवार को और सहायता दी जाए तथा इस तरह के अत्याचारों पर रोक लगे.
रायबरेली सांसद ने कहा कि कांग्रेस इस वक्त सरकार में नहीं है, इसलिए मदद सीमित है. लेकिन, जो संभव होगा किया जाएगा. राहुल गांधी ने सरकार से मांग की कि परिवार को और सहायता दी जाए तथा इस तरह के अत्याचारों पर रोक लगे.
4/6
राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान शिवाकांत तिवारी भी मौजूद रहे, उन्होंने ही इस प्रकरण को शुरू से उठाया और कैंडल मार्च समेत कई प्रयासों से मामले को कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचाया था.
राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान शिवाकांत तिवारी भी मौजूद रहे, उन्होंने ही इस प्रकरण को शुरू से उठाया और कैंडल मार्च समेत कई प्रयासों से मामले को कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचाया था.
5/6
इस मुलाकात पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कुछ दिनों पहले दलित समाज से आने वाले हरिओम जी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थीय उनका परिवार बेहद पीड़ा से गुजर रहा है और न्याय की उम्मीद में है.
इस मुलाकात पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कुछ दिनों पहले दलित समाज से आने वाले हरिओम जी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थीय उनका परिवार बेहद पीड़ा से गुजर रहा है और न्याय की उम्मीद में है.
6/6
कांग्रेस ने कहा कि जो हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ, वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है. ऐसी ओछी विचारधारा समाज पर कलंक है. हम इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे. ये देश मनुवाद से नहीं, बाबा साहेब के संविधान से चलेगा.
कांग्रेस ने कहा कि जो हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ, वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है. ऐसी ओछी विचारधारा समाज पर कलंक है. हम इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे. ये देश मनुवाद से नहीं, बाबा साहेब के संविधान से चलेगा.
Published at : 17 Oct 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
UP Congress UP News RAHUL GANDHI Fatehpur News

