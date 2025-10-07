दिल्ली में 8 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम? बारिश के बाद तापमान गिरा, 15 फ्लाइट डायवर्ट

राजधानी दिल्ली में मंगलवार (7 अक्टूबर) को भारी बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (8 अक्टूबर) को बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. IMD के अनुसार अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई और कई क्षेत्रों में यातायात जाम और जलभराव भी देखने को मिला.

दिल्ली हवाई अड्डे पर 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया. अधिकारी ने बताया कि 15 उड़ानों में से आठ को जयपुर, पांच को लखनऊ और दो को चंडीगढ़ भेजा गया. आईएमडी) के अनुसार, पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता दोपहर 1:30 बजे 6000 मीटर थी, जो शाम पांच बजे तक घटकर 1200 मीटर रह गई.

दिल्ली में कहां कितनी बारिश?

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार शाम 5:30 बजे तक, पालम मौसम केंद्र पर 41.6 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई, जबकि रिज पर 37 मिलीमीटर बारिश हुई. शहर के मुख्य मौसम स्टेशन सफदरजंग में 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी तेज गिरावट आई.

न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम

शहर का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है. रविवार के अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस की तुलना में तापमान में काफी गिरावट आई है. मंगलवार को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की शिकायत

मंगलवार की भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात धीमा हो गया, जिससे अलग-अलग जगह लंबे जाम लग गए और यात्रियों को असुविधा हुई. प्रमुख सड़कों पर जलजमाव के कारण कई स्थानों पर भीड़भाड़ बढ़ गई. दिल्लीवासियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ का इस्तेमाल कर स्थिति से अवगत कराया और यातायात अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की. एक यूजर ने दिल्ली यातायात पुलिस को टैग करते हुए लिखा, “बमनोली और छावला से द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम है. कृपया तुरंत कार्रवाई करें.”

एक अन्य यात्री ने द्वारका रोड पर सदर मेट्रो स्टेशन के पास भीषण जाम लगने की शिकायत करते हुए दिल्ली कैंट के अधिकारियों से “आवश्यक कार्रवाई करने” का अनुरोध किया. पूर्वी दिल्ली में, निवासियों ने पटपड़गंज में भीषण जलजमाव और जाम लगा होने की शिकायत की. एक व्यक्ति ने ‘एक्स’ पर लिखा, “रिट्रीट अपार्टमेंट के पास भारी जलजमाव के कारण पटपड़गंज में भयंकर यातायात जाम लगा हुआ है.”

निचले इलाकों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित

यातायात पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश और निचले इलाकों में जलभराव के कारण कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ. पटपड़गंज की आर्य समाज रोड, सदर बाजार का बड़ा टूटी चौक, पुरानी रोहतक रोड, शादीपुर मेट्रो स्टेशन और कई अन्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं.

हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यात्रियों को भी जाम का सामना करना पड़ा, क्नॉट प्लेस से धौला कुआं तक भारी यातायात देखा गया. इसी तरह की स्थिति रोशनारा रोड और आजाद मार्केट चौक रेड लाइट तक भी रही, जहां वाहनों की गति बेहद धीमी थी .

दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने के कारण, यातायात पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया ताकि यातायात नियंत्रित किया जा सके.

इस बीच, यात्रियों ने बारिश के कारण हुए जाम की तस्वीरें और अपडेट सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अधिकारियों से जल निकासी प्रणाली को सुधारने और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने की अपील की.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर की वायु गुणवत्ता शाम चार बजे “संतोषजनक” श्रेणी में दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 73 था.