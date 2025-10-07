Watch: बारिश के बाद दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर लगा भयंकर जाम, लोगों को हुई परेशानी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार (07 अक्टूबर) को शाम में हुई बारिश से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इस बारिश ने एक बार फिर गुरुग्राम जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है. निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई. कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई. दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर भयंकर जाम लग गया. इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

हालांकि आज (07 अक्टूबर) शाम को आई बारिश पूरे शहर में नहीं बरसी. नए गुरुग्राम में कम और पुराने गुरुग्राम में ज्यादा बारिश हुई. बारिश के कारण गुरुग्राम में जगह-जगह सड़कों पर और गलियों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी. जिला प्रशासन के लगातार जल निकासी को लेकर किए जा रहे दावों पर आई हल्की सी बारिश ने फिर पानी फेर दिया.

Gurugram, Haryana: Heavy traffic congestion was reported from the Delhi–Gurugram border to IFFCO Chowk following the rainfall pic.twitter.com/uCDG1tANvl — IANS (@ians_india) October 7, 2025

दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार

जिला प्रशासन की ओर से लगातार हर साल जल निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन वह सिर्फ कागजों में नजर आते हैं, धरातल पर नहीं. मंगलवार को आई बारिश के बाद साइबर सिटी फिर जाम सिटी बन गया. बारिश के बाद शाम को साइबर हब रोड पर और दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. गाड़ियां रेंगती हुईं नजर आईं.

गुरुग्राम जिला प्रशासन की लापरवाही से लोगों को परेशानी!

हर बार बारिश के बाद गुरुग्राम 'जलग्राम' और उसके बाद लगने वाला जाम से 'जामग्राम' बन जाता है. जिला प्रशासन की लगातार ट्रैफिक जाम और जल भराव की स्थिति के बाद देश विदेश तक किरकिरी हो जाती है लेकिन फिर भी गुरुग्राम जिला प्रशासन सुधारने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुग्राम में बारिश के बाद जल भराव और उसके बाद लगने वाले जाम से कब छुटकारा मिल पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा.