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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन हंगामा, BJP बोली- नेता विपक्ष गोवा घूम रहीं...

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन हंगामा, BJP बोली- नेता विपक्ष गोवा घूम रहीं...

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोक झोंक हुई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त, शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. सदन में हंगामे की स्थिति बनने पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों के विधायकों को संयम बरतने के लिए कहा.  AAP विधायक कुलदीप कुमार और बीजेपी विधायक रवि नेगी अपनी-अपनी सीटों से उठे और सदन के अंदर तीखी बहस करने लगे.

सदन में मंत्री कपिल मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह गोवा घूम रही हैं, जबकि उन्हें सदन में मौजूद रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद में भी नेता प्रतिपक्ष अक्सर गायब रहते हैं और यहां भी नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं दिख रही हैं. कपिल मिश्रा के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने जवाब देते हुए सत्ता पक्ष के आरोपों का विरोध किया.

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मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आतिशी कहीं दिखाई नहीं दे रहीं और पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गायब हैं. उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष पूछता था कि महिलाओं को 2,500 रुपये कब मिलेंगे, लेकिन अब जब सरकार यह राशि दे रही है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है. उन्होंने कहा कि बेशर्मी की भी एक हद होती है. 

वर्मा ने लगाए गंभीर आरोप

वर्मा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में विधानसभा की 74 बैठकें हुईं, लेकिन केवल 9 बार प्रश्नकाल हुआ और वर्ष 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं कराया गया. उन्होंने कहा कि झूठ की भी एक सीमा होती है और यदि विपक्ष को कोई समस्या है तो नेता प्रतिपक्ष सदन में आकर उसे उठाएं, लेकिन वह दिल्ली में ही दिखाई नहीं दे रही हैं.

इसी दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांग की कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है. उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा अवश्य होनी चाहिए.

आम आदमी पार्टी के संजीव झा क्या बोले?

आप विधायक संजीव झा ने आरोप लगाए कि मौजूदा सरकार मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है. उन्होंने दावा किया कि रेखा गुप्ता की सरकार में योजनाओं में घोटाला हो रहा है. 

Published at : 07 Aug 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Delhi News Bjp AAP Delhi Politics Delhi Assembly Session
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