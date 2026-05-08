दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे के बीच सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में अब मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराएंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (6 मई) को सचिवालय से 13 विशेष वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन वैन के जरिए लोगों को ठंडा पानी, ORS, प्राथमिक उपचार, गमछे और कैप जैसी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रवीन्द्र इंद्रराज भी मौजूद रहे.

13 जिलों में तैनात होंगी विशेष राहत वैन

सरकार की ओर से तैयार की गई ये मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स दिल्ली के सभी 13 जिलों में संचालित की जाएंगी. इन्हें खास तौर पर उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां भीड़ ज्यादा रहती है और गर्मी का असर अधिक देखने को मिलता है. बस अड्डे, लेबर चौक, बाजार, झुग्गी बस्तियां और संवेदनशील क्षेत्र इसके प्रमुख केंद्र होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि राहत को सीधे लोगों तक पहुंचाना है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए हर जिले के लिए अलग यूनिट तैयार की गई है ताकि लोगों को तत्काल मदद मिल सके.

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‘गर्मी से जंग’ अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचेगी राहत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग’ सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि हीट एक्शन प्लान 2026 को पूरी तैयारी और समन्वय के साथ लागू किया गया है.

मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स में राहत सामग्री का विशेष इंतजाम किया गया है. प्रत्येक वैन में 400 से 500 लीटर क्षमता वाला पानी का टैंक लगाया गया है ताकि लोगों को लगातार ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जा सके. इसके अलावा ORS पैकेट, फर्स्ट एड सुविधा, सूती गमछे, कैप और अन्य जरूरी सामग्री भी लोगों को बांटी जाएगी. सरकार के अनुसार हर जिले में प्रतिदिन करीब 1000 ORS पैकेट, 300 कॉटन गमछे और 200 कैप वितरित किए जाएंगे.

तीन महीने तक साथ रहेंगे सिविल डिफेंस वालंटियर्स

इन मोबाइल यूनिट्स के संचालन के लिए सिविल डिफेंस वालंटियर्स की भी तैनाती की गई है. हर जिले में 10 वालंटियर्स अगले तीन महीनों तक इन वैन के साथ रहेंगे और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में सहयोग करेंगे. ये यूनिट्स प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगी ताकि दिन के सबसे गर्म समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके.

सरकार का दावा है कि इस योजना को शहर के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. खासतौर पर दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, बेघर लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

दोपहर 1 से 4 बजे तक खुले में काम पर रोक

भीषण गर्मी के बीच निर्माण और खुले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार ने सार्वजनिक और निजी संस्थानों को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक खुले में होने वाले श्रम कार्य रोकने और श्रमिकों को आराम देने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और अधिक से अधिक पानी पीएं.

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