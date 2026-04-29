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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 2026 में आग लगने की 7800 घटनाएं, पिछले साल से 20% ज्यादा, DFS ने बताई ये बड़ी वजह

दिल्ली में 2026 में आग लगने की 7800 घटनाएं, पिछले साल से 20% ज्यादा, DFS ने बताई ये बड़ी वजह

Delhi News in Hindi: दिल्ली में अप्रैल 2026 में, 27 तारीख तक आग से संबंधित 2,375 घटनाएं हुई, जो पिछले साल 27 अप्रैल तक दर्ज की गई घटनाओं से 12 प्रतिशत कम है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 29 Apr 2026 09:06 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2026 के पहले चार महीनों में आग से संबंधित 7,800 से ज्यादा घटनाओं की सूचना मिली, जिनमें से 2,300 से अधिक (लगभग 30 प्रतिशत) घटनाएं अकेले अप्रैल में हुई. साथ ही बढ़ती गर्मी पूरे शहर में आग के जोखिम को बढ़ा रही है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को 27 अप्रैल तक आग लगने की 7,801 घटनाओं की सूचना मिली, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 6,511 घटनाओं से 1,290 अधिक है. इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि है. 

अप्रैल में, 27 तारीख तक आग से संबंधित 2,375 घटनाएं हुई, जो पिछले साल 27 अप्रैल तक दर्ज की गई घटनाओं से 12 प्रतिशत कम है. पिछले साल 27 अप्रैल तक आग लगने की 2688 सूचनाएं मिली थीं. फिर भी अप्रैल में मार्च की तुलना में आग की 837 ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट हुईं जो 54 फीसदी की बढ़ोतरी है और यह ऐसे वक्त हुआ है जब तापमान में अचानक से खासी वृद्धि हुई. 

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जनवरी में आग लगने की 1,396 घटनाएं

आग लगने की घटनाओं में साल की शुरुआत से ही बढ़ोतरी देखी जा रही है. जनवरी में, अग्निशमन विभाग को 1,396 घटनाओं की सूचना मिली, जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 49 फीसदी ज्यादा है. पिछले साल जनवरी में 938 कॉल आई थी. आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में यह वृद्धि अधिक तीव्र थी, जब आग से संबंधित घटनाओं की 2492 कॉल आई जबकि पिछले साल वर्ष के दूसरे महीने में 1076 कॉल आई थी और इस हिसाब से इस साल फरवरी में आग से संबंधित घटनाओं में 130 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी है. 

मार्च में आग लगने की घटनाओं में मामूली गिरावट

मार्च में आग लगने की घटनाओं में मामूली गिरावट आई और 1,538 कॉल दर्ज की गईं जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,809 कॉल आई थी. यह इस महीने में गत वर्ष तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई. अधिकारियों ने कहा कि आग लगने की घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण गर्मी का मौसम है. बढ़ते तापमान के कारण एयर कंडीशनर और बिजली से चलने वाले अन्य उपकरणों का उपयोग बढ़ जाता है, जिससे वायरिंग और ट्रांसफार्मर पर अधिक भार पड़ता है. इससे शॉट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है, जबकि शुष्क मौसम के कारण आग आसानी से फैल जाती है.

आग लगने की घटनाओं का प्रमुख कारण क्या?

डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया, ''आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के पीछे कोई एक निश्चित कारण नहीं है. गर्मी ही एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रमुख कारण है.” आग लगने की घटनाओं की दैनिक रिपोर्ट में भी वृद्धि हुई है. अधिकारी ने बताया कि अप्रैल में, दमकल  विभाग के पास प्रतिदिन लगभग 120 कॉल आ रही हैं, जबकि इससे पहले के महीनों में यह संख्या लगभग 70 से 80 थी. 

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Published at : 29 Apr 2026 09:04 PM (IST)
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