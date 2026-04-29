दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बार चले अश्लील वीडियो, IFSO यूनिट करेगी जांच

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कई बार अश्लील वीडियो चल गए. इस घटना की वजह से कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वर्चुअल सुनवाई प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा. वीडियो चलाने वाले अकाउंट से You’ve Been Hacked सुनाई दिया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पर साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है. ऑटोमेटेड वॉइस में गूंजा आपका अकाउंट हैक हो गया है (You’ve Been Hacked). लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में एंट्री की और बेंच की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान अश्लील सामग्री स्क्रीन पर शेयर करना शुरू कर दिया.

अदालती कार्यवाही दो बार हुई बाधित

हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पहली बार इस तरह की दिक्कत आने के बाद प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए बहाल किया गया, लेकिन फिर से साइबर अटैक किया गया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसी या किसी अन्य अनअथॉराइज्ड यूजर्स ने लाइव कार्यवाही के दौरान फिर से अश्लील सामग्री शेयर की. जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही सुनवाई को रोकना पड़ गया.

दूसरी बार हैक होने के बाद सिस्टम को किया गया बंद

दूसरी बार सिस्टम हैक होने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. इस घटना ने वर्चुअल अदालती सुनवाई को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि वर्चुअल अदालती सुनवाई कोविड-19 महामारी के बाद से नियमित रूप से होने लगी हैं.

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट करेगी जांच

दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कांफ्रेंसिंग लिंक पर हुए संभावित साइबर अटैक की जांच दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को सौंपी गई. IFSO यूनिट पूरे मामले की आगे जांच करेगी. बहरहाल ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जरूरत है.