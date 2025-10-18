दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शनिवार (18 अक्टूबर) को ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान 1 लाख 51 हजार दीप जलाए जाएंगे. इन दीपों की जगमगाहट के साथ भव्य ड्रोन शो, राम कथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस उत्सव को और भी यादगार बनाएगी. दिल्लीवासी और देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसे आस्था और सनातन परंपरा से जोड़ते लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ पर 1 लाख 51 हजार दीपों की भव्य श्रृंखला, राम कथा, ड्रोन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दिल्ली अपना पहला दिव्य 'दीपोत्सव' मना रही है. यह आयोजन हमारे हिंदू पर्वों का सांस्कृतिक जागरण है, यह आस्था, आत्मगौरव और सनातन परंपरा के पुनर्जागरण का क्षण है. आइए, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें.''

आज शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ पर…



1 लाख 51 हजार दीपों की भव्य श्रृंखला, राम कथा, ड्रोन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दिल्ली अपना पहला दिव्य “दीपोत्सव” मना रही है।



यह आयोजन हमारे हिंदू पर्वों का सांस्कृतिक जागरण है, यह आस्था, आत्मगौरव और सनातन परंपरा के पुनर्जागरण का क्षण… pic.twitter.com/8NSi7Kg4Qd — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 18, 2025

कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

दिल्ली की सीएम ने ये भी कहा, ''अयोध्या में जब प्रभु श्रीराम लौटे थे, दीपों से पूरी धरती जगमगा उठी थी. और जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजे, भारत ने अपनी आत्मा को फिर से पहचान लिया. वही चेतना, वही प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अवतरित होने जा रही है.''

दिल्ली की दिवाली को महसूस किया जाना चाहिए- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा, ''दिल्ली की दिवाली देश की राजधानी की दिवाली है और इसे मनाया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए. जब ​​एक सनातनी सरकार सत्ता में आती है, तो उसकी भव्यता और दिव्यता अद्वितीय होती है. आज दिल्ली में हर कोई, चाहे वह युवा हो, बच्चे हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग, खुश हैं. वे दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने GST में बचत की है.''

दिल्ली भव्यता और दिव्यता की साक्षी बनेगी- रेखा गुप्ता

उन्होंने कहा, ''दिल्ली सरकार का GST क्रेडिट, पटाखों के परमिट, छठ घाट पर छठ की तैयारियां और युवाओं के लिए इवेंट मैनेजमेंट. ये सभी ऐसे त्योहार हैं जिन्हें दिल्ली ने वर्षों से मिस किया है लेकिन अब नहीं. अब दिल्ली खुलकर जीएगी, अपने त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएगी और अपनी खुशियां व्यक्त करेगी. जब कर्त्तव्य पथ पर लाखों दीये जलाए जाएंगे, तो दिल्ली भव्यता और दिव्यता की साक्षी बनेगी. यही प्रकाश दिल्ली और हमारे देश को सदैव प्रकाशित रखे."