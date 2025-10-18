हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जो खुद कमाने में सक्षम है, उसे भरण-पोषण नहीं मिलेगा', दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

'जो खुद कमाने में सक्षम है, उसे भरण-पोषण नहीं मिलेगा', दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत भरण-पोषण तभी दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता साबित करे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 18 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि कोई जीवनसाथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम है, तो उसे भरण-पोषण राशि नहीं दी जा सकती. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि स्थायी भरण-पोषण सामाजिक न्याय का उपाय है न कि आर्थिक समानता या लाभ कमाने का साधन.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत भरण-पोषण तभी दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता साबित करे. आत्मनिर्भर व्यक्ति को एलिमनी देना न्यायिक विवेक का अनुचित प्रयोग होगा.

फैमिली कोर्ट का आदेश बरक़रार

दिल्ली हाई कोर्ट ने फेमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक महिला को एलिमनी देने से इनकार किया गया था और पति को क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था. मामला एक ऐसे दंपति से जुड़ा था जिन्होंने जनवरी 2010 में शादी की थी, लेकिन 14 महीनों के भीतर अलग हो गए. पति पेशे से वकील थे और पत्नी भारतीय रेलवे यातायात सेवा  की ग्रुप-A अधिकारी है.  पति ने पत्नी पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता, अपमानजनक भाषा और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया था. वहीं पत्नी ने भी पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए.

दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश 

दरअसल फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी देते हुए यह भी दर्ज किया कि पत्नी ने तलाक के लिए 50 लाख के समझौते की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा रवैया यह दर्शाता है कि विवाह बचाने की इच्छा नहीं थी बल्कि आर्थिक लाभ का उद्देश्य था.

अदालत ने पाया कि पत्नी ने पति और उसकी मां के खिलाफ गाली-गलौज और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जिससे मानसिक क्रूरता सिद्ध हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कम अवधि का साथ कोई संतान नहीं, और महिला की उच्च आय इन सब कारणों से उसे एलिमनी का अधिकार नहीं बनता. कोर्ट ने फेमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए एलिमनी की मांग खारिज कर दी.

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
High Court Alimony DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
हेल्थ
Body Detox: दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
यूटिलिटी
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget