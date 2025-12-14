दिल्ली के शाहदरा के मान सरोवर पार्क इलाके में रविवार (14 दिसंबर) को दिन दहाड़े एक मंदिर के पुजारी की पत्नी की हत्या कर दी गई. मान सरोवर थाना से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित ज्वाला जी मंदिर में इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है. रविवार को सुबह करीब साढ़े 11 बजे एक अज्ञात बदमाश मंदिर में घुसा और धारदार हथियार से मंदिर के पुजारी महेश चंद शर्मा की पत्नी कुसुम शर्मा पर ताबड़तोड़ वार कर मौके पर ही बेरहमी से हत्या कर दी.

वारदात के वक्त मंदिर में पूजा करने के लिए दूसरी महिला बीना देवी ने जब बचाव करने की कोशिश की तो हमलावर ने इनके सर भी जोरदार वार किया. चश्मदीद बिना देवी ने बताया, ''आरोपी हमलावर मंदिर में आया और सबसे पहले पुजारी के बारे में पूछताछ की. उसने पूछा कि पंडित कहां है? जब उसे मैने कहा कि पंडित तो यहां नहीं हैं, पंडिताइन हैं तो इसके बाद अचानक से उसने अपने साथ लाए लंबे धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसके बाद मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई, लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग चुका था.''

जमीन विवाद को लेकर हुई पुजारी की पत्नी की हत्या?

मृतक कुसुम के पति महेश शर्मा ने एबीपी न्यूज को बताया, ''हत्या की वजह मंदिर की जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद है और इस मामले में मंदिर के बगल में रहने वाले परिवार से विवाद कोर्ट में भी चल रहा है. मैं पिछले 35 साल से इस मंदिर में पुजारी हूं और ये जमीन DDA की है लेकिन बगल में रहने वाला कसाना परिवार इसे हड़पने को कोशिश में लगा हुआ था. मुझे इनसे कई बार धमकियां भी मिली थीं, जिसकी शिकायत मैने पुलिस से भी की लेकिन कोई असर नहीं हुआ और आज ये घटना हो गई.

मृतक की बेटी ने की हमलावर के एनकाउंटर की मांग

मृतक महिला कुसुम की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है. बेटी ने कहा, ''मम्मी ये कह कर गई थी कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी लेकिन उसको मार डाला. अब मेरी मांग है कि जो हमलावर है उसका एनकाउंटर किया जाए और साथ ही जिन लोगों ने उससे हमला कराया, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.

शाहदरा के DCP ने क्या कहा?

इस पूरे मामले में शाहदरा के DCP प्रशांत गौतम ने एबीपी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया, ''एक अज्ञात बदमाश ने मान सरोवर पार्क की DDA सोसायटी के मंदिर के पुजारी की पत्नी की हत्या कर दी है. इस पूरी घटना की जांच जारी है. पुलिस की कई टीमें हमलावर को पकड़ने की बनाई गई हैं. जल्द ही हमलावर को गिरफ्तार किया जाएगा.''