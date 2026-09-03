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दिल्ली के कनॉट प्लेस में अब गाड़ियां नहीं सिर्फ लोग? NDMC ने मांगे सुझाव

दिल्ली के कनॉट प्लेस का इनर सर्किल का नया प्लान लागू होता है तो यहां न गाड़ियां मिलेंगी, न शोर होगा और न ट्रैफिक में लोग फंसेंगे. चारों तरफ लोग आराम से घम-फिर पाएंगे.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 03 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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दिल्ली की फेमस बाजा कनॉट प्लेस को लेकर अब ऐसा एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों को बड़ा आराम मिलने वाला है. NDMC चेयरपर्सन मनोज द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या CP के इनर सर्कल को वाहन-मुक्त कर दिया जाना चाहिए? 

हालांकि, बता दें कि अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है. मनोज द्विवेदी ने लोगों से सलाह मांगते हुए पूछा है कि क्या इनर सर्कल को विदेशी शहरों के कुछ पैदल इलाकों की तरह सिर्फ लोगों के लिए बनाया जा सकता है?

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शाम को CP का नजारा बदल सकता है

अगर यह सुझाव आगे बढ़ता है तो गर्मियों में शाम 6 बजे से रात 12 बजे और सर्दियों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही रोकने का प्लान होगा. वीकेंड पर अलग टाइमिंग होनी चाहिए या नहीं, यह भी लोगों से पूछा गया है.

गाड़ियां हटेंगी तो क्या होगा?

सिर्फ गाड़ियां हटाने की बात नहीं है. NDMC ने यह भी पूछा है कि वाहन-मुक्त घंटों में सेंट्रल पार्क और इनर सर्कल में किस तरह की गतिविधियां कराई जाएं ताकि ज्यादा लोग यहां आएं और यह इलाका और जीवंत बने यानी कनॉट प्लेस सिर्फ खरीदारी की जगह न रहकर कुछ घंटों के लिए पैदल घूमने, बैठने और कार्यक्रमों की बड़ी जगह बन सकता है.

यह आइडिया नया नहीं है. करीब 10 साल पहले भी कनॉट प्लेस को वाहन-मुक्त करने की कोशिश हुई थी. 2016 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत इनर और मिडिल सर्कल को तीन महीने के ट्रायल के लिए वाहन-मुक्त करने का प्रस्ताव आया था.

पार्किंग से पार्क एंड राइड की सुविधा देने की भी योजना थी लेकिन व्यापारियों के विरोध, पार्किंग की कमी और ट्रैफिक व्यवस्था की दिक्कतों के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी. 

अब फिर उठी वही बात

फिलहाल, यह सिर्फ एक सुझाव है कोई आदेश नही लेकिन अगर जनता की राय के बाद NDMC इसे आगे बढ़ाता है तो आने वाले समय में CP का इनर सर्कल हॉर्न और ट्रैफिक से खाली सिर्फ पैदल चलने वालों से भरा नजर आ सकता है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 03 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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