दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में एक शख्स ने पुलिसवालों पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. तीन पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया है. दो संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

दरअसल, एक शख्स की शिकायत मिली थी कि वह अपनी मां और बहन को परेशान कर रहा है. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आज उस शख्स को जमा मस्जिद थाने बुलाया था और जब थाने में उससे पूछताछ हो रही थी उस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है.

आज दोपहर 2.30 बजे की घटना

ये घटना सोमवार (23 नवंबर) दोपहर करीब 2.30 बजे की है. नबील नाम के शख्स को पुलिस ने थाने में बुलाया था. हमले के बाद आरोपी पुलिस थाने से भाग गया और फिर वहां से बच निकलने के लिए उसने एक दोपहिया वाहन लूट लिया.

पीछा करने के दौरान फिर किया हमला

पुलिस के मुताबिक, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट की एक टीम ने आरोपी का पीछा करते हुए उसे चितली कब्र इलाके में खोज निकाला. उसे पकड़ने की कोशिश के दौरान, आरोपी ने फिर से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके चलते पुलिस टीम को खतरे को टालने और उसे काबू में करने के लिए गोली चलानी पड़ी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी घायल हो गया और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

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