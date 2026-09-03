दिल्ली: DTC बेड़े में शामिल हुई 50 नई EV बसें, CM ने दिखाई हरी झंडी

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है. दिल्ली सरकार ने आज 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है. साथ ही हसनपुर और गाजीपुर में दो नए ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया.

इसके अलावा दिल्ली-रेवाड़ी बस सेवा की भी शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर पिछली सरकार पर डीटीसी को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले डेढ़ साल में दिल्ली ने विकास की रफ्तार पकड़ी है.

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VIDEO | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta addresses the gathering at the inauguration of the ATS Tehkhand and electric charging stations and flagging off of 50 EV buses.



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दिल्ली-रेवाड़ी बस सेवा की शुरुआत

दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए है. तेहखंड एटीएस सेंटर और इंटरस्टेट बसों के बेड़े में नई बस सेवाओं को शामिल करने के साथ आज दिल्ली-रेवाड़ी बस सेवा की भी शुरुआत की गई.

इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा, "दिल्ली की जनता का जो हक था, वो पिछली सरकारों ने रोका और अब हमारा फर्ज है कि दिल्ली की जनता का जो हक है, वो हम उनको देकर रहेंगे." उन्होंने आगे कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ नई बस सेवाओं तक सीमित नहीं है. राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हसनपुर और गाजीपुर में दो ईवी चार्जिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया. सरकार का दावा है कि इससे क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा

वहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "आज जो हम 50 नई ईवी बसें लोगों को सौंपने जा रहे हैं, साथ ही दो ईवी चार्जिंग स्टेशन लोगों को सौंप रहे हैं. ये क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम है." मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीटीसी लगातार कर्ज में रही और दिल्ली की जनता सुविधाओं के लिए तरसती रही. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में राजधानी में विकास की रफ्तार तेज हुई है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया.

पिछली सरकारों को घेरा

रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पिछली सरकार में हमारा डीटीसी विभाग हमेशा कर्जे में रहा. दिल्ली तरसती रही, लेकिन पिछली सरकार सोती रही, लेकिन अब पिछले डेढ़ साल में जिस तरह से दिल्ली ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसके लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं."

मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि कम समय में लगातार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है. उन्होंने महज एक महीने में चार नए उद्घाटन होने को सरकार की तेज कार्यशैली का उदाहरण बताया और इसके लिए मंत्री और अधिकारियों को बधाई दी.

सीएम रेखा ने आगे कहा, "हमने केवल एक महीने में चार नए उद्घाटन किया और ये चमत्कार नहीं तो क्या है. मुझे खुशी है कि दो दिन में ही इतने बड़े उद्घाटन की तैयारी की गई. इसके लिए मैं अपने मंत्री और अधिकारियों को बधाई देती हूं."

ओखला लैंडफिल साइट पर बनेगा ऑक्सीजन पार्क

वहीं, दिल्ली के लैंडफिल साइट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि ओखला लैंडफिल साइट पर एक साल में कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया गया है. सरकार के मुताबिक, यहां करीब 37 एकड़ जमीन को साफ किया गया है और आने वाले समय में इसी जगह पर ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “ओखला के लैंडफिल साइट पर हमने एक साल में कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया. मैं यहां की जनता को बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में ओखला के लैंडफिल साइट पर एक ऑक्सीजन पार्क बनेगा. हमने यहां 37 एकड़ जमीन को साफ कर दिया है."

यानी दिल्ली सरकार का दावा है कि नई इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग स्टेशनों और बस सेवाओं के विस्तार के जरिए राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के साथ-साथ प्रदूषण पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. अब इन योजनाओं का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा.

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