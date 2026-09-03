Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: DTC बेड़े में शामिल हुई 50 नई EV बसें, CM ने दिखाई हरी झंडी

दिल्ली: DTC बेड़े में शामिल हुई 50 नई EV बसें, CM ने दिखाई हरी झंडी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज DTC के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है. इसके अलावा उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर में दो नए EV चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 03 Sep 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है. दिल्ली सरकार ने आज 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है. साथ ही हसनपुर और गाजीपुर में दो नए ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया.

इसके अलावा दिल्ली-रेवाड़ी बस सेवा की भी शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर पिछली सरकार पर डीटीसी को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले डेढ़ साल में दिल्ली ने विकास की रफ्तार पकड़ी है.

दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट

दिल्ली-रेवाड़ी बस सेवा की शुरुआत

दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए है. तेहखंड एटीएस सेंटर और इंटरस्टेट बसों के बेड़े में नई बस सेवाओं को शामिल करने के साथ आज दिल्ली-रेवाड़ी बस सेवा की भी शुरुआत की गई.

इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा, "दिल्ली की जनता का जो हक था, वो पिछली सरकारों ने रोका और अब हमारा फर्ज है कि दिल्ली की जनता का जो हक है, वो हम उनको देकर रहेंगे." उन्होंने आगे कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ नई बस सेवाओं तक सीमित नहीं है. राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हसनपुर और गाजीपुर में दो ईवी चार्जिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया. सरकार का दावा है कि इससे क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा

वहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "आज जो हम 50 नई ईवी बसें लोगों को सौंपने जा रहे हैं, साथ ही दो ईवी चार्जिंग स्टेशन लोगों को सौंप रहे हैं. ये क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम है." मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीटीसी लगातार कर्ज में रही और दिल्ली की जनता सुविधाओं के लिए तरसती रही. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में राजधानी में विकास की रफ्तार तेज हुई है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया.

पिछली सरकारों को घेरा

रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पिछली सरकार में हमारा डीटीसी विभाग हमेशा कर्जे में रहा. दिल्ली तरसती रही, लेकिन पिछली सरकार सोती रही, लेकिन अब पिछले डेढ़ साल में जिस तरह से दिल्ली ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसके लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं."

मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि कम समय में लगातार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है. उन्होंने महज एक महीने में चार नए उद्घाटन होने को सरकार की तेज कार्यशैली का उदाहरण बताया और इसके लिए मंत्री और अधिकारियों को बधाई दी.

सीएम रेखा ने आगे कहा, "हमने केवल एक महीने में चार नए उद्घाटन किया और ये चमत्कार नहीं तो क्या है. मुझे खुशी है कि दो दिन में ही इतने बड़े उद्घाटन की तैयारी की गई. इसके लिए मैं अपने मंत्री और अधिकारियों को बधाई देती हूं."

ओखला लैंडफिल साइट पर बनेगा ऑक्सीजन पार्क 

वहीं, दिल्ली के लैंडफिल साइट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि ओखला लैंडफिल साइट पर एक साल में कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया गया है. सरकार के मुताबिक, यहां करीब 37 एकड़ जमीन को साफ किया गया है और आने वाले समय में इसी जगह पर ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “ओखला के लैंडफिल साइट पर हमने एक साल में कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया. मैं यहां की जनता को बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में ओखला के लैंडफिल साइट पर एक ऑक्सीजन पार्क बनेगा. हमने यहां 37 एकड़ जमीन को साफ कर दिया है."

यानी दिल्ली सरकार का दावा है कि नई इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग स्टेशनों और बस सेवाओं के विस्तार के जरिए राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के साथ-साथ प्रदूषण पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. अब इन योजनाओं का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा.

दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा

 

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 03 Sep 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
DTC DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: DTC बेड़े में शामिल हुई 50 नई EV बसें, CM ने दिखाई हरी झंडी
दिल्ली: DTC बेड़े में शामिल हुई 50 नई EV बसें, CM ने दिखाई हरी झंडी
दिल्ली NCR
'सोनम वांगचुक की पत्नी क्या, खुद राष्ट्रपति भी...' वंदे मातरम पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
'सोनम वांगचुक की पत्नी क्या, खुद राष्ट्रपति भी...' वंदे मातरम पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
दिल्ली NCR
13 साल तक इंतजार और फिर तन्वी की मौत, AIIMS ने बताया क्यों मना की थी सर्जरी
13 साल तक इंतजार और फिर तन्वी की मौत, AIIMS ने बताया क्यों मना की थी सर्जरी
दिल्ली NCR
दिल्ली में कारोबार शुरू करना होगा आसान, एक पोर्टल से मिलेंगी सभी मंजूरियां
दिल्ली में कारोबार शुरू करना होगा आसान, एक पोर्टल से मिलेंगी सभी मंजूरियां
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी की राह चले सीएम योगी! इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रील, दिया ये संदेश
पीएम मोदी की राह चले सीएम योगी! इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रील, दिया ये संदेश
इंडिया
वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'
वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'
स्पोर्ट्स
भारत फिर लगाएगा शतक, एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी समेत इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
भारत फिर लगाएगा शतक, एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी समेत इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
इंडिया
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
एग्रीकल्चर
फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget