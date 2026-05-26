हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 11 दिनों में पेट्रोल-डीजल ने तोड़े महंगाई के रिकॉर्ड, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Delhi News: 11 दिनों में पेट्रोल-डीजल ने तोड़े महंगाई के रिकॉर्ड, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Congress on Petrol-Diesel Price Hike: देवेंद्र यादव ने कहा कि 11 दिनों में दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी 4 बार बढ़ोतरी देखी गई. ऑटो चालकों, टैक्सी संचालकों और आम यात्रियों पर सीधा असर पड़ रहा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Khushbu kumari | Updated at : 26 May 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साथ बड़ा झटका देने के बजाय अब चरणबद्ध तरीके से ईंधन की कीमतें बढ़ाकर लोगों को रोजाना परेशान करने की नई नीति अपना ली है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि 15 मई 2026 से 25 मई 2026 के बीच सिर्फ 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7.40 रुपये और डीजल की कीमतों में 7.52 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. उनके मुताबिक यह बढ़ोतरी अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इससे आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है.

BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'

जनता को रोज मिल रहा झटका

देंवेंद्र यादव ने कहा कि 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 94 पैसे महंगा हुआ. फिर 23 मई को पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे बढ़ा दिया गया. वहीं 25 मई को पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि कर दी गई. कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के संरक्षण में की जा रही है.

इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'

सीएनजी के दाम भी बढ़े, दिल्लीवालों पर दोहरी मार

देवेंद्र यादव ने कहा कि 11 दिनों में राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी 4 बार बढ़ोतरी देखी गई. अभी हाल ही में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई थी जिसके बाद सीएनजी 81.09 रुपये प्रति किलो कीमत हो गया था. इससे गाड़ी चालक खुद के बजट को बाईलेंस ही कर रहे थे कि आज 26 मई को सुबह फिर से 2 रुपए किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गयी जिसके बाद अब 83.09 रुपया/किलोग्राम के हिसाब से बिकना शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिनों में यह चौथी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं. इससे ऑटो चालकों, टैक्सी संचालकों और आम यात्रियों पर सीधा असर पड़ रहा है.

कच्चे तेल की आड़ में जनता पर बोझ डालने का आरोप

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देकर देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक हितों और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, जबकि महंगाई से परेशान लोगों की तकलीफें नजरअंदाज की जा रही हैं.

कांग्रेस शासन और मौजूदा सरकार की तुलना

देवेंद्र यादव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल 91 से 98 डॉलर प्रति बैरल के बीच हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय जब कच्चा तेल इससे भी ज्यादा महंगा था, तब भी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जाती थी. उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी लगातार महंगे हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सब्सिडी या राहत देने की कोई बात नहीं कर रही है.

महंगाई पर भाजपा समर्थकों को भी घेरा

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से आम जनता बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन भाजपा समर्थक अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग लगातार आर्थिक दबाव में जीने को मजबूर हैं.

Published at : 26 May 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Delhi News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: 11 दिनों में पेट्रोल-डीजल ने तोड़े महंगाई के रिकॉर्ड, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
11 दिनों में पेट्रोल-डीजल ने तोड़े महंगाई के रिकॉर्ड, दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत
दिल्ली NCR
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
बिहार
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
इंडिया
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
टेलीविजन
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ट्रेंडिंग
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget