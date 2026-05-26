देशभर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साथ बड़ा झटका देने के बजाय अब चरणबद्ध तरीके से ईंधन की कीमतें बढ़ाकर लोगों को रोजाना परेशान करने की नई नीति अपना ली है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि 15 मई 2026 से 25 मई 2026 के बीच सिर्फ 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7.40 रुपये और डीजल की कीमतों में 7.52 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. उनके मुताबिक यह बढ़ोतरी अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इससे आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है.

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जनता को रोज मिल रहा झटका

देंवेंद्र यादव ने कहा कि 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 94 पैसे महंगा हुआ. फिर 23 मई को पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे बढ़ा दिया गया. वहीं 25 मई को पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि कर दी गई. कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के संरक्षण में की जा रही है.

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सीएनजी के दाम भी बढ़े, दिल्लीवालों पर दोहरी मार

देवेंद्र यादव ने कहा कि 11 दिनों में राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी 4 बार बढ़ोतरी देखी गई. अभी हाल ही में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई थी जिसके बाद सीएनजी 81.09 रुपये प्रति किलो कीमत हो गया था. इससे गाड़ी चालक खुद के बजट को बाईलेंस ही कर रहे थे कि आज 26 मई को सुबह फिर से 2 रुपए किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गयी जिसके बाद अब 83.09 रुपया/किलोग्राम के हिसाब से बिकना शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिनों में यह चौथी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं. इससे ऑटो चालकों, टैक्सी संचालकों और आम यात्रियों पर सीधा असर पड़ रहा है.

कच्चे तेल की आड़ में जनता पर बोझ डालने का आरोप

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देकर देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक हितों और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, जबकि महंगाई से परेशान लोगों की तकलीफें नजरअंदाज की जा रही हैं.

कांग्रेस शासन और मौजूदा सरकार की तुलना

देवेंद्र यादव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल 91 से 98 डॉलर प्रति बैरल के बीच हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय जब कच्चा तेल इससे भी ज्यादा महंगा था, तब भी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जाती थी. उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी लगातार महंगे हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सब्सिडी या राहत देने की कोई बात नहीं कर रही है.

महंगाई पर भाजपा समर्थकों को भी घेरा

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से आम जनता बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन भाजपा समर्थक अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग लगातार आर्थिक दबाव में जीने को मजबूर हैं.