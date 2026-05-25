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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRइंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'

इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'

Raashid Alvi on Mamata Banerjee: कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि विपक्ष में आकर सबको एहसास होता है कि विपक्ष को एक साथ होना चाहिए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 25 May 2026 05:56 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन के दल चर्चा के लिए मिल सकते हैं. इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सारे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा. विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि पहला दुश्मन कौन है? 

पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ता में होते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं, विपक्ष में आकर सबको एहसास होता है कि विपक्ष एक साथ होना चाहिए. राशिद अल्वी ने आगे कहा कि अगर विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो आज हो रही हैं. 

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यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर क्या बोले?

यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है. अटल जी की सरकार में बेरोजगारी 9 फीसदी बढ़ गई थी. कांग्रेस की सरकार आई तो घट के 4 फीसदी रह गई. कोविड का वक्त आया तो बढ़कर फिर 8 फीसदी पर चला गया. आज भी 6 फीसदी पर है."

कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना

इसके आगे उन्होंने कहा, "लेकिन बीजेपी की सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है. जिसका नतीजा है कि कॉकरोच पार्टी बनती चली जा रही है. अंडर करंट नौजवानों के अंदर है. महंगाई आसमान छू रही है. एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 7 रुपये बढ़ा दी हैं. लेकिन उनके लिए मुद्दे यूसीसी हैं, तीन तलाक हैं, वक्फ बोर्ड, मंदिर और मस्जिद हैं. नेपाल के किनारे-किनारे करीब-करीब 312 मस्जिदों-मदरसों को बंद कर दिया गया है. ये बीजेपी के मुद्दे हैं. देश को भारतीय जनता पार्टी अंधकार में डुबो देना चाहती है."

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आरजेडी से निष्कासित रितु जायसवाल 26 मई को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी. इस पर राशिद अल्वी ने कहा, "जब विचार कमजोर पड़ जाता है, तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है. एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने में लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है. AAP पार्टी के 7 सांसद चले गए, एक दिन पहले बीजेपी को गाली देते थे, आज वो बीजेपी की विचारधारा की बात कर रहे हैं. हमारी पार्टी के दसियों लोग चले गए, कोई राज्यसभा का मेंबर है, कोई मंत्री बना हुआ है. एक दिन पहले वो बीजेपी की विचारधारा की मुखालफत करते थे, आज वो बीजेपी की विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 25 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee DELHI NEWS
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