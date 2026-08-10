15 अगस्त से पहले दिल्ली में अलर्ट! सभी रेलवे स्टेशनों पर सख्त होगी चेकिंग

आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है. राष्ट्रीय पर्व पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों की सुरक्षा जांच और निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया है.

रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी. इस दौरान चप्पे-चप्पे पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों (RPF और GRP) की तैनाती की जा रही है. स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर यात्रियों तथा उनके सामान की सघन तलाशी ली जाएगी. प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु स्टेशन परिसर में प्रवेश न कर सके.

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यात्रियों के लिए विशेष अपील: समय से पहले पहुंचें स्टेशन

स्टेशनों पर बढ़ाई गई इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और गहन जांच के कारण यात्रियों की चेकिंग में आम दिनों की तुलना में अतिरिक्त समय लगने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप बनाएं. अंतिम समय की जल्दबाजी और ट्रेन छूटने की परेशानी से बचने के लिए घर से थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें और अपनी ट्रेन के निर्धारित समय से काफी पहले स्टेशन पहुंचें.

सुरक्षा बलों का करें सहयोग

त्योहारी और राष्ट्रीय पर्व के इस मौके पर रेलवे ने आम जनता से अपील की है कि वे स्टेशन पर तैनात जवानों, पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ चेकिंग के दौरान पूरा सहयोग करें. जांच में लगने वाला समय यात्रियों और देश की सुरक्षा के लिए ही है. इसके अलावा, यदि स्टेशन या ट्रेन में कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, तो उसकी सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल या पुलिस को दें.

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