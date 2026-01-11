हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Update: कोहरे से परेशान और भीषण सर्दी से जीना मश्किल, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ दर्ज

Delhi Weather Update: कोहरे से परेशान और भीषण सर्दी से जीना मश्किल, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ दर्ज

Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में इस सीजन की सबसे कड़ी ठंड दर्ज की गई. आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री पहुंच गया. शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है.

By : उज्ज्वल कुमार | Updated at : 11 Jan 2026 11:29 AM (IST)
राजधानी दिल्ली आज रविवार (11 जनवरी) को इस पूरे सीजन के सबसे ठंडे दिन का गवाह बनी. ठंड ने ऐसा जोर पकड़ा कि लोगों की सुबह कांपते हुए शुरू हुई. आयानगर इलाके में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी का अब तक का सबसे निचला स्तर है. सुबह की ठंडी हवा इतनी तीखी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था और लोग घरों से निकलने से बचते नजर आए.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया. पालम में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, सफदरजंग में 4.8 डिग्री और रिज क्षेत्र में 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर आज अपने सबसे तीव्र रूप में दिखी, जिसने पूरे दिल्ली-एनसीआर को जकड़ लिया.

शीतलहर का येलो अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज और कल के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर रखा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से उत्तर-पश्चिम से बेहद ठंडी हवाएं मैदानों की ओर आ रही हैं. यही कारण है कि दिल्ली में रात और सुबह का तापमान तेजी से गिर गया है.

कोहरे से बढ़ी परेशानी

सफदरजंग इलाके में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर करीब 500 मीटर रह गई. इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा और लोगों को दफ्तर, स्कूल और अन्य जरूरी कामों पर जाने में परेशानी हुई. ठंड और कोहरे के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी.

मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. सलाह दी जा रही है कि गर्म कपड़े पहनें, अलाव या हीटर का सहारा लें और सुबह-शाम बेवजह बाहर निकलने से बचें.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक-दो दिन तक ठंड का यह सितम जारी रह सकता है. इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल दिल्लीवासियों को इस कड़कड़ाती सर्दी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखना होगा.

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Published at : 11 Jan 2026 11:21 AM (IST)
Delhi Winter DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
