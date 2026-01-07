ठंड से कांपी दिल्ली! इस साल लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे, IMD ने फिर जारी किया येलो अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड की चपेट में है. बुधवार (7 जनवरी) को लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे दर्ज किया गया. दिन में पारा तेजी से गिरा और पालम और लोधी रोड पर कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई. गुरुवार (8 जनवरी) की सुबह गहरे कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इससे पहले बुधवार की सुबह के लिए भी मौसम विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया था. बुधवार को इस साल का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया.

तापमान का स्टेशन वाइज डाटा

स्टेशन वाइज डाटा को देखें तो सफदरजंग में अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये नॉर्मल से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है. पालम में सबसे अधिक ठंड दर्ज किया गया. यहां अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो नॉर्मल से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो नॉर्मल से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम है.

रिज स्टेशन ने अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं आयानगर में भी अधितम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस किया गया जो सामान्य से 1.0 डिग्री सेल्सियस कम है. सुबह के समय सफदरजंग में अधिकतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 7.7 डिग्री सेल्सियस, रिज में 7.5 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली का औसत AQI 289 रिकॉर्ड किया गया

कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत AQI 289 रिकॉर्ड किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है. मंगलवार को ये 310 था जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. स्टेशन वाइज डाटा के मुताबिक, 19 जगहों पर AQI बहुत खराब, 18 जगहों पर खराब और एक जगह पर मॉडरेट रहा. नेहरू नगर स्टेशन पर सबसे खराब AQI 346 दर्ज किया गया.

एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने 8 और 9 जनवरी को एयर क्वालिटी के बहुत खराब रहने का अनुमान जताया है. 10 जनवरी को इसमें सुधार का अनुमान है और ये खराब श्रेणी में रह सकता है. बुधवार की सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में चला गया था क्योंकि औसत AQI 336 दर्ज किया गया. नेहरू नगर स्टेशन ने सबसे खराब 360 AQI रिकॉर्ड किया.