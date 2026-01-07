हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! अब रात में भी खुलेंगे बाजार, NDMC बजट में हुई बड़ी घोषणा

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! अब रात में भी खुलेंगे बाजार, NDMC बजट में हुई बड़ी घोषणा

NDMC Budget: नई दिल्ली के इलाकों में नाइट बाजार शुरू करने की तैयारी है. NDMC BUDGET में अब रात में भी बाजार खुले रहेंगे. NDMC बजट में दिल्ली वालों को बड़ी सौगात दी गई.

By : वरुण भसीन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Jan 2026 08:17 PM (IST)
Preferred Sources

NDMC के बजट 2026–27 में नई दिल्ली के इलाकों में नाइट बाजार शुरू करने की घोषणा की गई है. इसका मतलब है कि कुछ चुनिंदा बाजारों में लोग रात के समय भी खरीदारी कर सकेंगे, खाना-पीना होगा और चहल-पहल बनी रहेगी.

नाइट बाजार के लिए बाजारों में अच्छी रोशनी, साफ-सफाई और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोग बिना डर के बाहर निकल सकें. इन नाइट बाजारों को पूरी तरह से प्लानिंग के साथ शुरू किया जाएगा. रात के समय बाजारों में सफाई के लिए अलग टीम होगी. CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और (CP, खान मार्केट, सरोजिनी नगर जैसे इलाके ) की सड़कों पर रोशनी बढ़ाई जाएगी.

दुकानदारों से ज्यादा ग्राहकों का फायदा

इससे दुकानदारों को ज्यादा ग्राहक मिलेंगे और युवाओं व पर्यटकों के लिए भी यह एक नया आकर्षण होगा. माना जा रहा है कि इससे दिल्ली में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे. अब उम्मीद है कि बाजार देर रात तक खुले रहेंगे और सुरक्षा, सफाई और रोशनी का इंतजाम बेहतर नजर आएगा. जिससे व्यापार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

यह सारी घोषणाएं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बजट 2026–27 में की गई हैं. NDMC ने इस बार ₹5953 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर फोकस किया गया है. 

बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा

सबसे राहत की बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही किसी मौजूदा टैक्स की दर बढ़ाई गई है. इसके बावजूद NDMC ने अगले साल ₹143 करोड़ के मुनाफे का अनुमान जताया है यानी बिना टैक्स बढ़ाए भी वित्तीय संतुलन बनाए रखने का दावा किया गया है.

बजट में पानी और सफाई को लेकर भी योजनाएं शामिल हैं. 34 झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में हर घर नल से पानी पहुंचाने, 24 घंटे पानी सप्लाई के पायलट प्रोजेक्ट की योजना और बारिश के समय जलभराव से निपटने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की बात कही गई है. सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा नए CCTV कैमरे लगाने की योजना भी बजट में शामिल है.

कुल मिलाकर NDMC का यह बजट नाइट बाजार, टैक्स में राहत, प्रॉपर्टी सिस्टम में सुधार और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने वाला बजट माना जा रहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि ये घोषणाएं कितनी जल्दी जमीन पर दिखाई देती हैं.

बजट प्वाइंटर-NDMC वित्त वर्ष 2026-27 

  • ₹5953 करोड़ का बजट लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा
  • कुल बजट–₹5953 करोड़
  • ₹143 करोड़ के मुनाफे का अनुमान
  • NDMC और दिल्ली पुलिस के कैमरे होंगे लिंक
  • प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री के काम होंगे आसान
  • पानी, सफाई और सुरक्षा पर जोर
  • संपत्ति से जुड़े कामों में सिस्टम को बेहतर और डिजिटल बनाने की बात कही गई है ताकि लोगों को रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कम परेशानी हो और पारदर्शिता बढ़े
  • 34 झुग्गी क्लस्टरों में हर घर नल से पानी, 24 घंटे पानी सप्लाई का पायलट प्रोजेक्ट, बारिश में जलभराव से निपटने की योजना और 2000 से ज्यादा नए CCTV कैमरे बजट का हिस्सा हैं
और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 07 Jan 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
NDMC   DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Sangeet Som पर Atul Pradhan का चौंकाने वाला खुलासा! | UP Politics | BJP | SP |
Turkman Gate Bulldozer Action पर भड़के Asaduddin Owaisi, 'वो वक्फ की जायदाद..कब्जा नहीं' | Delhi
Turkman Gate Row: Delhi पुलिस की FIR ने खोली तुर्कमान गेट हिंसा की साजिश की परतें! | Chitra Tripathi
Turkman Gate Bulldozer Action पर घायल पुलिसकर्मी का चौंकाने वाला खुलासा | Chitra Tripathi | Delhi
Bulldozer Action: Delhi दहली...Turkman Gate पर आधी रात पथराव की हकीकत सामने | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
शिक्षा
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget