Exclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब
Rekha Gupta Exclusive: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AAP पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सोच में देशहित पहले हो ही नहीं सकता है. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से अपनी सरकार के संबंधों का भी जिक्र किया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए हैं. इसी क्रम में जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको आम आदमी पार्टी से किसी एक नेता को बीजेपी में लाना हो तो वो कौन होगा? इस सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एक क्यों सभी लोग आमंत्रित हैं, जो नेशन फर्स्ट की सोच रखता हो, जो देश से जुड़ा हो और देश के लिए काम करना चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़ सकता है.
इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल जी भी आमंत्रित हैं क्या? इस पर सीएम गुप्ता ने कहा, ''देश हित उनकी सोच में है ही नहीं. देश का हित करने वाले आ सकते हैं. इस पर उनसे फिर पूछा गया कि बाकी सारी पुरानी चीजें माफ हो जाएंगी? इस पर सीएम गुप्ता ने कहा, ''उनकी सोचन में देशहित पहले हो ही नहीं सकता है. 11 साल का भ्रष्टाचार और पाप उनके साथ बंधा हुआ है. यदि वो वैसे न होते तो आज जाकर पंजाब में न बैठे होते. जहां माया दिखती है वहीं वो महल बना लेते हैं.''
'AAP' से किस नेता को भाजपा में लाना चाहती हैं रेखा गुप्ता ?@MeghaSPrasad @gupta_rekha #RekhaGupta #CMRekha #DelhiCMRekhaGupta #Politics pic.twitter.com/Bt23u1fTjW— ABP News (@ABPNews) February 14, 2026
ब्यूरोक्रेसी से कैसे हैं रेखा गुप्ता सरकार के संबंध?
ब्यूरोक्रेसी से सरकार के ताल्लुकात को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल की न कभी अधिकारियों से बनी और ना ही उनकी पार्टी में काम करने वाले उनके साथियों से बनी. मुझे लगता है कि उनके जो गुरु थे अन्ना हजारे साहब, केजरीवाल की उनसे भी नहीं बनी. मैं इतनी बात कह सकती हूं कि हमारे अधिकारियों को हमने स्पेस दिया है, उनके काम करने की क्षमता को पहचाना. अधिकारी और नेता दोनों मिलकर गाड़ी के पहिए के समान काम करते हैं.''
उन्होंने आगे कहा कि गाड़ी तभी चल पाती है जब दोनों लोग बराबरी से अपना इनपुट दें और मेहनत के साथ में पॉलिसी बनाएं और उनको क्रियान्वयन करें. हमारे दिल्ली के अधिकारी बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं. वो 100 फीसदी हमारी बात सुन रहे हैं तभी तो एक साल में इतने सारे काम हम कर पाएं हैं.
शीशमहल को लेकर क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?
सीएम रेखा गुप्ता से शीशमहल को लेकर भी सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए शीशमहल खोल दिया जाएगा. एक साल बीत गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है कि वहां का दरवाजा कब खुलेगा? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''शीशमहल की प्रोपर्टी बहुत महंगी हो गई है. अभी तो केजरीवाल साहेब टॉयलेट की सीटें उठाकर ले गए हैं. क्या पता उसे खोल देने से और क्या-क्या डैमेज होंगे. जनता का जो पैसा लगा था, उसकी सही रिकवरी क्या हो, उसका समाधान हमलोग खोज रहे हैं.
सीएम ने आगे कहा, ''आपने ऐसा सफेद हाथी लाकर खड़ा कर दिया है कि वो न आगे जाते बन रहा है, न पीछे जाते बन रहा है. उसका क्या किया जाए, ये अपने आप में प्रश्न है. आपके पास कोई सुझाव हो तो दीजिए. इस पर एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि वो इतना सुंदर है तो उसे गेस्ट हाउस ही बना देते, लोग आएंगे और रहेंगे. इस पर सीएम ने कहा, ''ये अच्छा आइडिया है, इस बार मैं अपनी कैबिनेट में आपके सुझाव पर चर्चा करूंगी. गेस्ट हाउस को दिल्ली के लोगों के लिए खोला जा सकता है.''
