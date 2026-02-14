हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब

Exclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब

Rekha Gupta Exclusive: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AAP पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सोच में देशहित पहले हो ही नहीं सकता है. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से अपनी सरकार के संबंधों का भी जिक्र किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए हैं. इसी क्रम में जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको आम आदमी पार्टी से किसी एक नेता को बीजेपी में लाना हो तो वो कौन होगा? इस सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एक क्यों सभी लोग आमंत्रित हैं, जो नेशन फर्स्ट की सोच रखता हो, जो देश से जुड़ा हो और देश के लिए काम करना चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़ सकता है. 

इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल जी भी आमंत्रित हैं क्या? इस पर सीएम गुप्ता ने कहा, ''देश हित उनकी सोच में है ही नहीं. देश का हित करने वाले आ सकते हैं. इस पर उनसे फिर पूछा गया कि बाकी सारी पुरानी चीजें माफ हो जाएंगी? इस पर सीएम गुप्ता ने कहा, ''उनकी सोचन में देशहित पहले हो ही नहीं सकता है. 11 साल का भ्रष्टाचार और पाप उनके साथ बंधा हुआ है. यदि वो वैसे न होते तो आज जाकर पंजाब में न बैठे होते. जहां माया दिखती है वहीं वो महल बना लेते हैं.'' 

ब्यूरोक्रेसी से कैसे हैं रेखा गुप्ता सरकार के संबंध? 

ब्यूरोक्रेसी से सरकार के ताल्लुकात को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल की न कभी अधिकारियों से बनी और ना ही उनकी पार्टी में काम करने वाले उनके साथियों से बनी. मुझे लगता है कि उनके जो गुरु थे अन्ना हजारे साहब, केजरीवाल की उनसे भी नहीं बनी. मैं इतनी बात कह सकती हूं कि हमारे अधिकारियों को हमने स्पेस दिया है, उनके काम करने की क्षमता को पहचाना. अधिकारी और नेता दोनों मिलकर गाड़ी के पहिए के समान काम करते हैं.'' 

उन्होंने आगे कहा कि गाड़ी तभी चल पाती है जब दोनों लोग बराबरी से अपना इनपुट दें और मेहनत के साथ में पॉलिसी बनाएं और उनको क्रियान्वयन करें. हमारे दिल्ली के अधिकारी बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं. वो 100 फीसदी हमारी बात सुन रहे हैं तभी तो एक साल में इतने सारे काम हम कर पाएं हैं.

शीशमहल को लेकर क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?

सीएम रेखा गुप्ता से शीशमहल को लेकर भी सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए शीशमहल खोल दिया जाएगा. एक साल बीत गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है कि वहां का दरवाजा कब खुलेगा? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''शीशमहल की प्रोपर्टी बहुत महंगी हो गई है. अभी तो केजरीवाल साहेब टॉयलेट की सीटें उठाकर ले गए हैं. क्या पता उसे खोल देने से और क्या-क्या डैमेज होंगे. जनता का जो पैसा लगा था, उसकी सही रिकवरी क्या हो, उसका समाधान हमलोग खोज रहे हैं. 

सीएम ने आगे कहा, ''आपने ऐसा सफेद हाथी लाकर खड़ा कर दिया है कि वो न आगे जाते बन रहा है, न पीछे जाते बन रहा है. उसका क्या किया जाए, ये अपने आप में प्रश्न है. आपके पास कोई सुझाव हो तो दीजिए. इस पर एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि वो इतना सुंदर है तो उसे गेस्ट हाउस ही बना देते, लोग आएंगे और रहेंगे. इस पर सीएम ने कहा, ''ये अच्छा आइडिया है, इस बार मैं अपनी कैबिनेट में आपके सुझाव पर चर्चा करूंगी. गेस्ट हाउस को दिल्ली के लोगों के लिए खोला जा सकता है.'' 

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
Advertisement

वीडियोज

New Labour Codes के बाद Salary Hikes पर क्या होगा असर? | Paisa Live
Bollywood News: रामायणम टीज़र लॉन्च: 26 मार्च को गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा ऐतिहासिक सिनेमा मंच!
Vasudha: 😮Sarika का गुस्सा फूटा, Vasudha और Baba को घर से निकाला #sbs (14.02.2026)
Adiyogi के सामने कैसे मनाई जाती है Sadhguru के आश्रम में Mahashivratri?
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| Pappu Yadav | Bangladesh | UGC | SIR | Delhi Protest | Trump Tariff
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget