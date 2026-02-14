सीएम रेखा गुप्ता ने किया 'दिल्ली खेल महाकुंभ' का आगाज, 30 हजार खिलाड़ी होंगे शामिल!

दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में शुक्रवार (14 फरवरी) को ‘खेलो दिल्ली–दिल्ली खेल महाकुंभ’ का उद्घाटन किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसे राजधानी में खेल गतिविधियों को एक साझा मंच पर लाने की पहल बताया. यह राज्य स्तर पर आयोजित एक बहु-खेल प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों और संस्थानों से जुड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. उद्घाटन के दौरान महोत्सव के आधिकारिक मैस्कॉट ‘रनवीर’ को भी प्रस्तुत किया गया.

खेल संस्कृति को नई दिशा देने का प्रयास, राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेगी तैयारी

यह आयोजन केंद्र की खेल प्रेरित पहलों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है और इसका लक्ष्य साफ है. युवाओं को खेलों से जोड़ना, फिटनेस को जीवनशैली बनाना और दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करना. आयोजन से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह महाकुंभ केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्रतिभाओं की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने का मंच बनेगा.

इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन और पैरालंपिक स्टार शरद कुमार को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. इन नामों की मौजूदगी ने खिलाड़ियों में अलग ही जोश भर दिया है.

उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने ओपन जीप से स्टेडियम का दौरा कर खिलाड़ियों का अभिवादन किया. सीडब्ल्यूएसएन खिलाड़ियों, स्कूल बैंड, नासिक ढोल और विभिन्न विश्वविद्यालयों के एक हजार से अधिक खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च-पास्ट प्रस्तुत किया, जिसके बाद स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा. वहीं विजेताओं को सम्मानित किया गया और लोकप्रिय सिंगर परमिश वर्मा की प्रस्तुति ने माहौल को ऊर्जावान बना दिया.

खिलाड़ियों के लिए रिकॉर्ड इनाम और नई खेल नीति का एलान

सरकार ने खेल नीति में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए लंबित पुरस्कार राशि का भुगतान शुरू कर दिया है. करीब 33 करोड़ रुपये खिलाड़ियों को वितरित किए जा चुके हैं. नई नीति के तहत ओलंपिक या पैरालंपिक स्वर्ण विजेता को 7 करोड़ रुपये, रजत पर 5 करोड़ और कांस्य पर 3 करोड़ रुपये देने का प्रावधान रखा गया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सालाना आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. छात्र खिलाड़ियों के लिए अलग वित्तीय सहयोग और बीमा कवर की व्यवस्था की गई है.

सरकार का दावा है कि दिल्ली में आधुनिक स्टेडियम, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े. यह खेल महोत्सव राजधानी के 17 प्रमुख खेल परिसरों में आयोजित होगा. इनमें त्यागराज स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और राजीव गांधी स्टेडियम सहित कई बड़े केंद्र शामिल हैं. आयोजन को दिल्ली की खेल अवसंरचना की व्यापक समीक्षा और मजबूती के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है.

बेटियों को खेल के मैदान तक लाना इस महोत्सव की प्रमुख प्राथमिकता

एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और स्क्वैश में मुकाबले होंगे. स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पंजीकृत क्लबों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं. अब तक 16 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और इसे 30 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. भविष्य में हर साल एक लाख ग्रासरूट खिलाड़ियों को जोड़ने की योजना है.

महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. आयोजकों का कहना है कि बेटियों को खेल के मैदान तक लाना इस महोत्सव की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है.

टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण विजेता को 1,75,000 रुपये, रजत को 1,51,000 रुपये और कांस्य विजेता को 1,31,000 रुपये दिए जाएंगे. व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण के लिए 11,000 रुपये, रजत के लिए 9,000 रुपये और कांस्य के लिए 7,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं.