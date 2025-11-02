दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है. आरोपियों में साकारिया राजेशभाई खीमजी और सैयद तस्सीन रजा के नाम शामिल हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

यह मामला अगस्त महीने का है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था. इस घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं. तीस हजारी कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक तपाड़िया ने केस को सेशन कोर्ट भेजते हुए कहा कि चूंकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में ही होगी.

तीस हजारी कोर्ट में आरोपी ने मेडिकल सहायता मांगी

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपी साकारिया राजेशभाई खीमजी का जेल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उसे दवा दी जा रही है. कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जेल प्रशासन से उसकी सेहत को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि उसने सिरदर्द और आंखों की समस्या की शिकायत की थी.

दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सेशन कोर्ट पहले ही सह-आरोपी सैयद तस्सीन रज़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी साकारिया राजेशभाई खीमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. जांच के दौरान उसके मित्र सैयद तस्सीन रज़ा को भी गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और अब आगे की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी.