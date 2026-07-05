Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-एनसीआर, पूर्वोत्तर भारत में मानसून कमजोर रहा।

देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. कई राज्यों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में अब भी मानसून उम्मीद के मुताबिक मेहरबान नहीं हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी 1 जुलाई से 5 जुलाई, 2026 तक की मानसून रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इस अवधि के दौरान सामान्य से 34 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, क्षेत्रवार आंकड़े बताते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं है.

IMD के मुताबिक, 1 से 5 जुलाई के बीच पूरे देश में 53.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 39.6 मिमी होती है. यानी देशभर में अब तक 34 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज की गई है. मानसून के शुरुआती दिनों में यह सामान्य से बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है.

किन-किन राज्यों में हुई भारी बारिश?

रिपोर्ट के अनुसार, मध्य भारत में सबसे अधिक बारिश हुई है. यहां 94.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 42.9 मिमी होती है. यानी इस क्षेत्र में सामान्य से 121 फीसदी अधिक बारिश हुई. मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कोंकण-गोवा समेत कई इलाकों में लगातार तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है. कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली.

अगर देश के बड़े शहरों की बात करें, तो मुंबई वाले कोंकण-गोवा मौसम उप-विभाग में 469.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. यहां सामान्य बारिश 184 मिमी होती है, यानी इस क्षेत्र में 155 फीसदी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई. यह देश के सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में शामिल रहा.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में क्या रही स्थिति?

वहीं, दिल्ली-हरियाणा-चंडीगढ़ मौसम उप-विभाग में 14 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 16.8 मिमी होती है. यानी इस क्षेत्र में अब तक 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. इससे साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में अभी भी सामान्य बारिश का आंकड़ा हासिल नहीं हो पाया है.

मौसम विभाग के क्षेत्रवार आंकड़ें

IMD के क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 40.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य 36.7 मिमी होती है. यानी इस क्षेत्र में 11 फीसदी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई. वहीं, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 35.8 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य 30.1 मिमी के मुकाबले यह 19 फीसदी अधिक रही.

इसके विपरीत पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून अब भी कमजोर बना हुआ है. इस क्षेत्र में 16.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 41.8 मिमी होती है. यानी यहां 61 फीसदी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो देश में सबसे बड़ी कमी है.

रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. वहीं, दूसरी ओर मध्य भारत और पश्चिमी तटीय इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश ने देश के कुल वर्षा आंकड़े को सामान्य से ऊपर पहुंचा दिया है.

IMD की यह रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि इस बार मानसून देशभर में सक्रिय जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार और असर सभी क्षेत्रों में समान नहीं है. जहां एक ओर मुंबई और मध्य भारत में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई है, वहीं दिल्ली में अब भी बारिश सामान्य से कम है और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून कमजोर बना हुआ है. ऐसे में आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियों पर मौसम विभाग की नजर बनी हुई है.

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