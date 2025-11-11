हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Blast Timeline: एक कार, 9 लाशें और फरीदाबाद कनेक्शन... लाल किला तक कैसे बनी मौत की साजिश, अब तक क्या हुआ?

Delhi Blast Timeline: एक कार, 9 लाशें और फरीदाबाद कनेक्शन... लाल किला तक कैसे बनी मौत की साजिश, अब तक क्या हुआ?

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आई-20 कार में धमाके से 9 की मौत और 20 लोग घायल हो गए. फरीदाबाद का कनेक्शन लाल किले के विस्फोट से जोड़ा जा रहा है. NIA को जांच सौंप दी गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सोमवार (10 नवंबर) की शाम एक भयावह धमाके से दहल उठी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक आई-20 कार में हुए विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया. शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर यह धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर-दूर तक सुनी गई. पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनएसजी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. प्रारंभिक जांच में यह आतंकी हमला बताया गया है.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं. दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) रवींद्र सिंह यादव ने पुष्टि की है कि यह एक आतंकी घटना है, जिसमें फरीदाबाद कनेक्शन सामने आया है.

फरीदाबाद से जुड़ा आतंक का कनेक्शन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, धमाके के कुछ घंटे पहले ही जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने धौज और फतेहपुर तगा गांव में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था. यह वही विस्फोटक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल कई बड़े बम धमाकों में होता आया है. पुलिस का कहना है कि आई-20 कार (HR26CE7674) फरीदाबाद से जुड़ी हुई है और इसमें जम्मू-कश्मीर का रहने वाला उमर आदिल सवार था. प्रारंभिक जांच में दो थ्योरी सामने आई हैं.

  1. उमर ने सुसाइड बम बनकर खुद को उड़ा लिया.
  2. कार में रखे विस्फोटक में किसी तकनीकी कारण से स्वतः विस्फोट हुआ.

धमाके के बाद घटनास्थल से कई लोगों के शरीर के टुकड़े मिले हैं. इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. अब डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि की जाएगी कि क्या उमर उन्हीं में से एक है.

ये भी पढ़िए- Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें

जांच की कमान NIA या स्पेशल सेल को सौंपी गई

दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) या स्पेशल सेल को केस सौंपने की सिफारिश की है. देर रात तक इस पर विचार चल रहा था.

आईबी ने भी जम्मू-कश्मीर पुलिस से संपर्क कर उमर की पृष्ठभूमि, मोबाइल रिकॉर्ड और संपर्क नेटवर्क की जानकारी मांगी है. उमर के परिवार से डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलान कराया जा सके.

धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट

धमाके के तुरंत बाद दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है. आसपास के बाजारों को खाली कराया गया. सभी सार्वजनिक स्थलों और पार्किंग एरिया में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है. यमुनापार, करोल बाग, चांदनी चौक, दरियागंज और कश्मीरी गेट क्षेत्रों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है. एनएसजी, फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते ने देर रात तक घटनास्थल की जांच की. पार्किंग क्षेत्र से कार के मलबे, धातु के टुकड़े और विस्फोटक अवशेष जुटाए गए हैं.

रातभर चला पोस्टमार्टम, सुबह तक पांच शव सौंपे गए

लोकनायक अस्पताल में रात 1 बजे से पोस्टमार्टम शुरू हुआ. डॉक्टरों ने पूरी रात काम किया. सुबह 7 बजे तक 5 शव परिजनों को सौंप दिए गए, जबकि दो शवों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, कई शव बुरी तरह झुलसे हुए थे, जिससे पहचान मुश्किल हो रही है. घायलों का इलाज दिल्ली के लोकनायक, राम मनोहर लोहिया और जीटीबी अस्पतालों में चल रहा है.

ये भी पढ़िए- दिल्ली ब्लास्ट में उजड़े कई घर, किसी का बेटा गया, किसी का भाई, रोते-बिलखते परिजनों ने सुनाई दर्दभरी कहानी

फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में फिर सर्च ऑपरेशन शुरू

धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस और एनआईए ने धौज और तगा गांव में फिर से तलाशी अभियान शुरू किया है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अमोनियम नाइट्रेट जिस जगह से मिला था, वहां से कई नकली नंबर प्लेट और संदिग्ध फोन कॉल डिटेल्स भी बरामद हुए हैं.

जानें दिल्ली में धमाकों का लंबा इतिहास 

दिल्ली इससे पहले भी कई बार आतंकियों का निशाना बन चुकी है.

  • 25 मई 1996: लाजपत नगर धमाके में 16 मौतें की मौत हुई थी.
  • 30 नवंबर 1997: रेड फोर्ट विस्फोट में 3 की मौत और 70 लोग घायल हुए थे.
  • 29 अक्टूबर 2005: सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में तीन धमाके में 59 से अधिक मौतें हुई थी.
  • 13 सितंबर 2008: करोल बाग और कनॉट प्लेस में पांच विस्फोट में 20 से अधिक मौतें हुई थी.
  • 25 मई 2011: दिल्ली हाईकोर्ट पार्किंग ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए थे.
  • लाल किला क्षेत्र में यह तीसरी बड़ी आतंकी घटना है. इससे पहले 1997 और 2000 में यहां विस्फोट हो चुके हैं.

एजेंसियों की तैनाती के साथ सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस, एनएसजी, आईबी और एनआईए को सहयोगी जांच टीम बनाने के निर्देश दिए हैं. लाल किले और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी शुरू की गई है. दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और मॉल्स में संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़िए- 'मेरे बेटों को रिहा कर दें...' फरीदाबाद मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की मां नसीमा

Published at : 11 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के बाद अब लखनऊ में तेज जांच, डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर छापा | ABP News
कैसे Freight Equalization Policy ने बिहार की अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल दिया| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद बड़ा खुलासा, i-20 डॉक्टर उमर ही चला रहा था
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे 4 किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: ध्यान से देखिए दिल्ली कार धमाके के 4 किरदार ! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget