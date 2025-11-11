दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने राजधानी को दहला दिया है. दिल्ली पुलिस ने इस धमाके को लेकर जांच तेज कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं जो इस पूरे मामले को जम्मू-कश्मीर से जोड़ते दिख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि जिस I20 कार में धमाका हुआ, वह पहले कश्मीर के पुलवामा जिले के एक डॉक्टर के नाम पर थी. पुलिस ने इस गाड़ी के मौजूदा मालिक और उससे जुड़े लोगों की तलाश शुरू कर दी है.

संदिग्ध की तस्वीर आई सामने

दिल्ली पुलिस को धमाके की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से अहम फुटेज मिली है. फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को I20 कार के साथ पार्किंग एरिया में आते और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलते देखा गया है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, संदिग्ध घटना के समय अकेला था. वह करीब तीन घंटे तक पार्किंग में रुका रहा और फिर कार को बाहर लेकर गया. उसी दौरान धमाका हुआ.

दरियागंज की तरफ गया संदिग्ध

फुटेज की मदद से पुलिस अब संदिग्ध के रूट का पता लगा रही है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि कार के निकलने के बाद वह दरियागंज की दिशा में गई थी. पुलिस टीम अब दरियागंज और उससे आगे के रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. कुल मिलाकर अब तक 100 से अधिक कैमरों की रिकॉर्डिंग ली जा चुकी है. इनमें आसपास के टोल प्लाजा और हाइवे के कैमरे भी शामिल हैं ताकि संदिग्ध की पूरी मूवमेंट का पता लगाया जा सके.

UAPA और Explosive Act के तहत केस दर्ज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया है, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ी धाराएं हैं. इसके साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं भी लगाई गई हैं. यह साफ इशारा है कि पुलिस इस धमाके को आतंकी साजिश के तौर पर देख रही है.

कश्मीर से जुड़ा कनेक्शन

जांच में सामने आया है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वह पुलवामा के तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी. अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तारिक को पुलवामा से हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है. गाड़ी के मूल मालिक डॉ. उमर मोहम्मद, जो दक्षिण कश्मीर के निवासी हैं, से भी पूछताछ की जा रही है.

फरीदाबाद और सहारनपुर से हिरासत में लिए गए डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस इनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इनका धमाके से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है.

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम की जांच

धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से विस्फोटक सामग्री के नमूने इकट्ठे किए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था. फिलहाल, प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि विस्फोट कम तीव्रता का था लेकिन सुनियोजित तरीके से किया गया था.

