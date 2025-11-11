हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें

Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें

Delhi Blast Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में नया खुलासा हुआ है. I20 कार में बैठे संदिग्ध की तस्वीर सामने आई. CCTV फुटेज में पार्किंग से बाहर निकलते हुए देखा गया है.

By : मनोज वर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने राजधानी को दहला दिया है. दिल्ली पुलिस ने इस धमाके को लेकर जांच तेज कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं जो इस पूरे मामले को जम्मू-कश्मीर से जोड़ते दिख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि जिस I20 कार में धमाका हुआ, वह पहले कश्मीर के पुलवामा जिले के एक डॉक्टर के नाम पर थी. पुलिस ने इस गाड़ी के मौजूदा मालिक और उससे जुड़े लोगों की तलाश शुरू कर दी है.

संदिग्ध की तस्वीर आई सामने

दिल्ली पुलिस को धमाके की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से अहम फुटेज मिली है. फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को I20 कार के साथ पार्किंग एरिया में आते और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलते देखा गया है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, संदिग्ध घटना के समय अकेला था. वह करीब तीन घंटे तक पार्किंग में रुका रहा और फिर कार को बाहर लेकर गया. उसी दौरान धमाका हुआ.

दरियागंज की तरफ गया संदिग्ध

फुटेज की मदद से पुलिस अब संदिग्ध के रूट का पता लगा रही है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि कार के निकलने के बाद वह दरियागंज की दिशा में गई थी. पुलिस टीम अब दरियागंज और उससे आगे के रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. कुल मिलाकर अब तक 100 से अधिक कैमरों की रिकॉर्डिंग ली जा चुकी है. इनमें आसपास के टोल प्लाजा और हाइवे के कैमरे भी शामिल हैं ताकि संदिग्ध की पूरी मूवमेंट का पता लगाया जा सके.

UAPA और Explosive Act के तहत केस दर्ज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया है, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ी धाराएं हैं. इसके साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं भी लगाई गई हैं. यह साफ इशारा है कि पुलिस इस धमाके को आतंकी साजिश के तौर पर देख रही है.

कश्मीर से जुड़ा कनेक्शन

जांच में सामने आया है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वह पुलवामा के तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी. अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तारिक को पुलवामा से हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है. गाड़ी के मूल मालिक डॉ. उमर मोहम्मद, जो दक्षिण कश्मीर के निवासी हैं, से भी पूछताछ की जा रही है.

फरीदाबाद और सहारनपुर से हिरासत में लिए गए डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस इनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इनका धमाके से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है.

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम की जांच

धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से विस्फोटक सामग्री के नमूने इकट्ठे किए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था. फिलहाल, प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि विस्फोट कम तीव्रता का था लेकिन सुनियोजित तरीके से किया गया था.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

  • पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.
  • जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो पुलवामा के तारिक को बेची गई थी.
  • धमाके में पुलवामा कनेक्शन सामने आया.
  • जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के शख्स को पुलवामा में हिरासत में लिया.
  • कार दक्षिण कश्मीर के डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी.
  • I20 कार तीन घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही, बाहर निकलते ही धमाका हुआ.
  • संदिग्ध को सीसीटीवी में अकेले कार के साथ देखा गया.
  • पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली हैं.
  • फरीदाबाद और सहारनपुर से आदिल और मुजम्मिल से पूछताछ जारी है.
  • धमाके में मरने वालों में यूपी के अमरोहा के अशोक कुमार शामिल हैं.
Input By : मनोज वर्मा शिवांक
और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 07:19 AM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
बिहार
Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
बिहार में मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, क्या हैं खास तैयारियां
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
बिहार
Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
बिहार में मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, क्या हैं खास तैयारियां
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
Home Tips
नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत
नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget