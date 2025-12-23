हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सद्भावना पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव, सांसद ने LG के सामने रखी मांग

दिल्ली: सद्भावना पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव, सांसद ने LG के सामने रखी मांग

Delhi News: प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के महान नेताओं में से एक थे. उन्होंने अटल की 100वीं जयंती पर सद्भावना पार्क का नाम 'अटल सद्भावना पार्क' करने और प्रतिमा लगाने की मांग की.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को यादगार बनाने की दिशा में पहल करते हुए दिल्ली से सांसद प्रववीण खंडेलवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र लिखकर रिंग रोड स्थित सद्भावना पार्क का नाम बदलकर 'अटल सद्भावना पार्क' रखने का सुझाव दिया है.

सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अपने पत्र में सद्भावना पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम समर्पित करने की मांग की है. उन्होंने पार्क परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का भी सुझाव दिया है. ताकि लोग उनके योगदान को प्रत्यक्ष रूप से स्मरण कर सकें.

अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को बताया प्रेरणास्रोत

खंडेलवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के महानतम राजनेताओं में से एक थे. वे दूरदर्शी नेता, उत्कृष्ट सांसद और लोकतांत्रिक मूल्यों व राष्ट्रीय एकता के सशक्त प्रतीक रहे हैं. उनका पूरा जीवन सद्भावना, संवाद, समावेशी विकास और सुशासन के आदर्शों पर आधारित रहा है. जो इस पार्क के नामकरण को अत्यंत सार्थक बनाता है.

जन्म शताब्दी को बताया ऐतिहासिक अवसर

सांसद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है. यह समय उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने और उनकी विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का है. राजधानी के केंद्र में किसी प्रमुख सार्वजनिक स्थल को उनके नाम समर्पित करना उनके आदर्शों को स्थायी श्रद्धांजलि होगा.

युवाओं को प्रेरित करने वाला बनेगा अटल सद्भावना पार्क

खंडेलवाल के अनुसार 'अटल सद्भावना पार्क' शांति, देशभक्ति, ईमानदारी और समावेशी प्रगति के मूल्यों का प्रतीक बनेगा. यह स्थल विशेष रूप से युवाओं को अटल जी के विचारों और जीवन दर्शन से प्रेरित करेगा. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस पार्क को एक स्मृति और जागरूकता स्थल के रूप में विकसित किया जाए. यहां अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के प्रमुख पड़ावों, विदेश नीति को सशक्त करने के प्रयासों, आधारभूत संरचना विकास, आर्थिक सुधारों और राष्ट्रीय सद्भाव को मजबूत करने में उनके योगदान को प्रदर्शित किया जा सकता है.

एलजी से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

सांसद प्रववीण खंडेलवाल ने विश्वास जताया कि उपराज्यपाल इस प्रस्ताव पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समृद्ध करेगी और जनता को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं से और अधिक जोड़ने का काम करेगी.

Published at : 23 Dec 2025 01:15 PM (IST)
