दिल्ली में BJP सरकार के 1 साल पूरे, CM रेखा गुप्ता ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

दिल्ली में BJP सरकार के 1 साल पूरे, CM रेखा गुप्ता ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

Rekha Gupta Govt Report Card: सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली को बहानों की राजनीति से निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया. पहले शोर होता था, अब काम होता है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 20 Feb 2026 08:44 PM (IST)
दिल्ली में बीजेपी की सरकार को एक साल पूरा होने पर शुक्रवार (20 फरवरी) को दिल्ली सचिवालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मौजूद रहीं. इस दौरान सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया. साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, यमुना सफाई, निवेश, श्रमिक कल्याण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी उपलब्धियों पर आधारित एक वीडियो भी दिखाया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ''20 फरवरी 2025 को इसी सचिवालय में आकर सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी, इसलिए एक साल पूरा होने पर यहीं रिपोर्ट कार्ड रखा जा रहा है. यह रिपोर्ट कार्ड केवल कागज़ नहीं बल्कि परिश्रम और ईमानदार काम का परिणाम है. हमारी सरकार ने दिल्ली को बहानों की राजनीति से निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया है. पहले शोर होता था, अब काम होता है. यह 'मैं' की नहीं बल्कि 'हम' की राजनीति है.''

स्वास्थ्य और गरीब कल्याण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला लिया गया. इसके तहत 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया और अब तक 30 हजार से अधिक लोग इसका लाभ उठा चुके हैं. दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं. अस्पतालों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल किया गया है. मरीजों का डेटा अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ओपीडी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू की गई है. नर्सिंग इंटर्न को मिलने वाला भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है. 

सम्मानजनक भोजन और श्रमिक सुविधाएं

CM गुप्ता ने बताया कि सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत की. आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन चल रही हैं, जहां रोज़ाना करीब 70 हजार लोगों को सस्ते और सम्मानजनक भोजन की सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा, ''कामकाजी महिलाओं की परेशानी को समझते हुए 500 पालना केंद्र खोले गए हैं, ताकि मजदूर महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर काम पर जा सकें. दिल्ली में मजदूरों को देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है. 

झुग्गी, पानी और सीवर पर काम

उन्होंने ये भी कहा,  ''झुग्गी विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. पुराने फ्लैट्स को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है और पहले चरण में 13 हजार परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे. पानी की समस्या से राहत देने के लिए वॉटर एमनेस्टी योजना लाई गई, जिससे जनता को 1400 करोड़ रुपये की राहत मिली. 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई गई है और 144 किलोमीटर के लिए टेंडर हो चुके हैं. चंद्रावल प्लांट की 105 MGD क्षमता इसी साल पूरी करने का लक्ष्य है.''

यमुना, प्रदूषण और कूड़े के पहाड़

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि यमुना नदी की सफाई पर पहले दिन से काम शुरू किया गया. 37 एसटीपी में से 28 को अपग्रेड किया जा चुका है और बाकी पर काम जारी है. 34 नए एसटीपी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए धूल और धुएं दोनों पर काम किया जा रहा है. दिल्ली में वॉल टू वॉल सड़कों का सुधार, 35 लाख पौधरोपण, 4000 ईवी बसें और 9000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम चल रहा है. कूड़े के पहाड़ों की समस्या पर भी बड़ा सुधार हुआ है और अब रोज़ाना 30 हजार मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस किया जा रहा है.

जनता से सीधा संवाद

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनसुनवाई पोर्टल अब दिल्ली की जनता के लिए खोल दिया गया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसका पूरा अपडेट भी पा सकेंगे. कुल मिलाकर, बीजेपी सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में काम, पारदर्शिता और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देने का दावा किया है और आने वाले समय में दिल्ली को और आगे ले जाने का संकल्प दोहराया है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 20 Feb 2026 08:41 PM (IST)
Delhi News Rekha Gupta BJP
