दिल्ली पुलिस ने जासूसी के शक में आरोपी को किया गिरफ्तार, भाई के साथ बनाता था फर्जी पासपोर्ट

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के शक में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में इसे अरेस्ट किया है. आरोपी की पहचान आदिल हुसैनी के रूप में हुई है.

सूत्रों के मुताबिक आदिल पर आरोप है कि वो अपने भाई और अन्य लोगों के साथ फर्जी पासपोर्ट बनाने का नेटवर्क चला रहा था. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आरोपी कुछ गोपनीय जानकारियां भी लीक कर रहा था.

जांच में जुटी पुलिस

आरोपी के भाई को पहले मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर आदिल से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच टीम ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किसके संपर्क में था उसे ये जानकारी कैसे मिली और ये जानकारी वो किसे दे रहा था.