हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 'फांसी घर' मामले में अरविंद केजरीवाल को समन, 13 नवंबर को पेश होने का निर्देश

दिल्ली: 'फांसी घर' मामले में अरविंद केजरीवाल को समन, 13 नवंबर को पेश होने का निर्देश

Delhi News: अरविंद केजरीवाल के अलावा आप नेता मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला को नोटिस जारी किया गया है. प्रिविलेज कमेटी ने इन चारों से लिखित जवाब मांगे हैं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने फांसी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर राम निवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को भी नोटिस दिए गए हैं. उन्हें 13 नवंबर को प्रिविलेज कमेटी के समक्ष पेश होने का निर्देश जारी किया गया है.

यह मामला उस 'फांसी घर' नामक विवादित संरचना से जुड़ा है जिसे अगस्त 2022 में विधानसभा परिसर में उद्घाटित किया गया था. उस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला इस कार्यक्रम में शामिल थे. सोशल-तहलका तब उस संरचना को ब्रिटिश कालीन फांसीघर बताया गया था, जिसे सम्पादन कर स्थापित किया गया.

लेकिन बाद में विधानसभा में उठे सवालों के बाद यह विवाद गरमा गया कि क्या वह वाकई ब्रिटिश राज में फांसी देने वाला कमरा था या सिर्फ पूर्वकालीन इमारत का हिस्सा जैसे कि एक सर्विस स्टेयरकेस या भोजन पहुंचाने का मार्ग था. वर्तमान सरकार ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार ने इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा है और टैक्सपेयर्स का पैसा इतिहास के नाम पर राजनीतिक लाभ के लिए खर्च किया गया.

लिखित में मांगा जवाब

प्रिविलेज कमेटी ने इन चारों से लिखित जवाब मांगे हैं कि उन्होंने इस 'फांसी घर' के अस्तित्व और उद्घाटन की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाई थी. समिति ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे 13 नवंबर को उपस्थित हों और इस तारीख से पहले अपने पक्ष में जवाब दें.

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि अगस्त 2022 में उस कार्यक्रम में एक स्मारक-मंच तैयार किया गया था जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की दिनांकन, जेल-बार जैसी सजावट, फांसी के फंदे आदि शामिल थे.  इसे 'ब्रिटिश राज में प्रताड़ितों के लिए फांसीघर' बताया गया था.

'फांसी घर के नहीं मिले सबूत'

उधर, विपक्षी विधायकों और इतिहासकारों ने कहा कि ऐसे कोई सिद्ध साक्ष्य नहीं मिले कि विधानसभा परिसर में कभी फांसीघर था या वहां कोई सुरंग लाल किला तक जाती थी, जैसा उद्घाटन समारोह में दिखाया गया था. विधानसभा सत्र में यह मामला प्रश्नों के घेरे में आया और 7 अगस्त को इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया था. अब इस कमेटी ने चारों नेताओं को नोटिस जारी कर उन्हें जवाबदेह ठहराया है.

'प्रिविलेज कमेटी के सामने होना पड़ेगा पेश'

ऐसे में राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे खुल गए हैं. नोटिस का पालन न होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है. प्रिविलेज कमेटी के सामने उपस्थित न होना या दिए गए जवाब में संशय होने पर विधायक या पूर्व विधायक को विधायी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

कुल मिलाकर, यह मामला इतिहास-दावे, सरकारी खर्च, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विधायिका की जवाबदेही से जुड़ा है है. आने वाले दिनों में 13 नवंबर की तारीख इस विवाद में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है. जब चारों नेताओं को सामने आकर स्पष्टीकरण देना होगा.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 06 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News AAP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
BJP महिला प्रवक्ता को युवक ने दिखाई आंख..तो Chitra Tripathi ने लगाई फटकार
वोटिंग के बीच क्यों हुआ Deputy CM Vijay Sinha के काफिले पर हमला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
क्या पहली पत्नी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता मुस्लिम शख्स, क्या है कानून?
क्या पहली पत्नी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता मुस्लिम शख्स, क्या है कानून?
ट्रेंडिंग
किसी ने कहा कुंभकर्ण की बहन तो किसी ने बताया खली की बीवी, इस लड़की की लंबाई कर देगी हैरान- देखें वायरल वीडियो
किसी ने कहा कुंभकर्ण की बहन तो किसी ने बताया खली की बीवी, इस लड़की की लंबाई कर देगी हैरान- देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget