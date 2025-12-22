दिल्ली में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रैप-4 लागू करने का बड़ा असर दिखाई दिया. जिससे राजधानी की हवा में सुधार होना शुरू हो गया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ मौजूदा हालात की जानकारी दी, बल्कि आने वाले दिनों की रणनीति और पिछली सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए.

मंत्री ने कहा कि GRAP-4 लागू होने के बाद हालात में सुधार दिखने लगा है और सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में रविवार (21 दिसंबर) से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है. इसी वजह से सोमवार (22 दिसंबर) को भी मौसम खराब बना हुआ है. हालांकि, मंगलवार (23 दिसंबर) के बाद मौसम में कुछ सुधार की उम्मीद है. जिससे AQI बेहतर हो सकता है.

GRAP-4 लागू होने से मिले सकारात्मक नतीजे

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछले चार दिनों से GRAP-4 लागू किया गया है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं. कई इलाकों में पिछले साल के मुकाबले AQI लगभग 50 पॉइंट तक कम दर्ज किया गया है, जो राहत भरी खबर है.

मंत्री ने बताया कि 16 तारीख से अब तक कुल 2 लाख 12 हजार 332 PUCC की जांच की गई है. इनमें से लगभग 10 हजार PUCC फेल पाए गए, क्योंकि वाहन तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरे. जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों को अपने प्रदूषण मानकों को दुरुस्त रखना होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पर एक्सटेंसिव ड्राइव

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि आज से दिल्ली में एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू की गई है. जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं, उन्हें सील किया जाएगा. दिल्ली में तीन तरह की इंडस्ट्री हैं, ऑथराइज्ड, रेग्युलराइज्ड और अवैध इंडस्ट्री को तुरंत बंद करने के लिए MCD कार्रवाई कर रही है. वहीं GRAP-4 के तहत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है. जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं. ऐसे मामलों पर भी नजर रखी जा रही है.

निरंतर सफाई और कचरा हटाने पर जोर

दिल्ली में लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है. रोजाना कई टन कूड़ा हटाया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य दिल्ली को मलवा मुक्त बनाना है और इसके लिए कई ड्राइव चलाई जा रही हैं. सिरसा ने कहा कि दिल्ली की वाटर बॉडीज प्रदूषण रोकने में बेहद सार्थक भूमिका निभाती हैं. इनके संरक्षण पर भी सरकार का विशेष ध्यान है.

पर्यावरण मंत्री ने ANPR कैमरों को लेकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह AAP का एक और घपला है. हमें लगा था कि कैमरे ठीक होंगे, लेकिन इनमें भी गड़बड़ी सामने आई है. इसकी जांच होनी चाहिए.

AAP पर तीखा राजनीतिक हमला

मंत्री ने कहा कि कुछ लोग तब खुश होते हैं जब दिल्ली के लोगों को सांस नहीं आती. दुख की बात है कि 10 साल तक दिल्ली पर राज करने के बाद वे अब लुप्त हैं. आए भी तो चुपके से फिल्म देखने. सत्ता की ऐसी लालसा है कि वे सीधे पंजाब जाकर बैठ गए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मंत्री ने कहा कि सरकार की लगातार कार्रवाई और सख्ती का असर दिख रहा है. GRAP-4, PUCC जांच, इंडस्ट्री पर कार्रवाई और सफाई अभियानों से दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.