दिल्ली में AAP के प्रदूषण वाले मजाक पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा जनता के दर्द से खेलना ठीक नहीं
Delhi News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर AAP के मजाकिया बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया, कहा सत्ता में लापरवाही और विपक्ष में हास्य व्यंग्य जनता के दर्द को नजरअंदाज करना है.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गरमा गई है. आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कड़ा ऐतराज जताया है. सचदेवा ने कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर मसले पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सैंटा क्लोज की बेहोशी का जिक्र कर हास्य व्यंग्य करना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दिल्ली की जनता की तकलीफ का मजाक उड़ाने जैसा है.
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्लीवासी जिस प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं, वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब सरकारों की लापरवाही का सीधा परिणाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए.
सौरभ भारद्वाज के स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल पर सवाल
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सौरभ भारद्वाज के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वह केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी उनकी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया. सचदेवा के मुताबिक दस साल में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ और उसी दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बांटे जाने के मामले सामने आए.
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन मोहल्ला क्लीनिकों को अपनी उपलब्धि बताती रही, वे भी बाद में घोटालों के केंद्र बनकर सामने आए. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय सरकार ने केवल प्रचार पर ध्यान दिया.
गंभीरता से काम लें आप नेता
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि जब अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज सत्ता में थे, तब उन्होंने प्रदूषण के कारकों को गंभीरता से नहीं संभाला. अब विपक्ष में आने के बाद वही नेता हास्यास्पद बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सत्ता में रहते काम न करके और अब प्रदूषण पर मजाकिया बयान देकर दोनों नेता जनता के बीच अपनी छवि खो रहे हैं.
उन्होंने सलाह दी कि बेहतर होगा दोनों नेता गंभीरता से काम लें और प्रदूषण पर हास्य व्यंग्य की नौटंकी करने के बजाय दिल्लीवासियों और सरकार को प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने दें.
