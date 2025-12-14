दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लागू होने पर आक्रामक हुई AAP, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार को घेरा

दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और बढ़ते एक्यूआई को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया गया है. इसके तहत कई चीजों पर पाबंदियां लग जाएंगी. ग्रैप-4 लागू होने पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है.

राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए ग्रैप 4 पर आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह सरकार लगभग एक साल से सत्ता में है. देश में कहीं भी पराली जलाने की घटनाएं नहीं हुई हैं. प्रदूषण की स्थिति ऐसी है कि बंद कमरे में भी धुंध छाई रहती है."

मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिये पीछे- सौरभ भारद्वाज

उन्होंने सवाल किया है कि, "दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक्यूआई (AQI) का पता नहीं है? वह कहती हैं कि किसी भी उपकरण से एक्यूआई मापा जा सकता है. अगले चार वर्षों में दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी? मुझे लगता है कि विशेषज्ञों को आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री को पीछे हट जाना चाहिए."

GRAP लागू होने पर पर्यावरणविद् ने क्या कहा?

राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए GRAP-4 पर पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी कहती हैं, "...जैसा कि हम जानते हैं, GRAP एक प्रतिक्रियात्मक उपाय है. भयावह आंकड़े देखने के बाद ही GRAP-IV लागू किया जाता है. पिछले कई वर्षों में नीति निर्माताओं द्वारा लिए गए फैसले ही परिणाम स्वरूप सामने आ रहे हैं; यह रातोंरात होने वाली स्थिति नहीं है... कुछ दिनों बाद, जब AQI के आंकड़े गिरेंगे, तो GRAP रद्द कर दिया जाएगा. यह समाधान नहीं है."

आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते और खतरनाक स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी एक्शन लागू कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें: Delhi: दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए खुशखबरी! अब रिटायरमेंट के दिन मिलेगा यह तोहफा, LG ने दी मंजूरी