Delhi: दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए खुशखबरी! अब रिटायरमेंट के दिन मिलेगा यह तोहफा, LG ने दी मंजूरी

Delhi: दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए खुशखबरी! अब रिटायरमेंट के दिन मिलेगा यह तोहफा, LG ने दी मंजूरी

Delhi News: दिल्ली पुलिस के 88 हजार जवानों के लिए खुशखबरी है. अब रिटायरमेंट पर एक रैंक ऊपर का मानद पद मिलेगा, एलजी वीके सक्सेना ने इसे मंजूरी दी. जानें पूरा मामला.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Delhi Police News: दिल्ली पुलिस के हजारों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिससे हर किसी में खुशी की लहर है. एलजी वी.के. सक्सेना ने कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन एक रैंक से ऊपर का मानद रैंक देने की मंजूरी दे दी है. यह सिर्फ एक मान्यता होगी, जिसमें कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं होगा. इस फैसले से दिल्ली पुलिस के 88,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा. मई 2025 में, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए इसी तरह के मानद रैंक को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव के बाद, दिल्ली पुलिस ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया, और अब इसे मंजूरी दे दी गई है.

जानें किन पदों पर मिलेगा यह खास रैंक?

बता दें कि सेवानिवृत्ति पर यह पदोन्नति नाममात्र होगी, लेकिन सम्मान बहुत बड़ा होगा. सब-इंस्पेक्टर मानद इंस्पेक्टर बन जाएंगे. एएसआई मानद सब-इंस्पेक्टर बन जाएंगे. इसी तरह, हेड कांस्टेबल मानद एएसआई का खिताब प्राप्त करेंगे. कांस्टेबल मानद हेड कांस्टेबल बन जाएंगे. यह मानद रैंक केवल सेवानिवृत्ति के दिन ही दिया जाएगा, ताकि कर्मचारी गर्व से घर जा सकें.

योग्यता के मानदंड क्या?

इसके साथ ही आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. आपकी मौजूदा स्थिति में कम से कम दो साल की सेवा होनी चाहिए. आपके पास पिछले पांच सालों में एक अच्छी एपीएआर (प्रदर्शन रिपोर्ट) होनी चाहिए. आपको अपनी सेवा के दौरान कोई बड़ी सजा नहीं मिली होनी चाहिए. केवल उन्हें ही यह सम्मानजनक दर्जा मिलेगा जो इन शर्तों को पूरा करते हैं.

कितने पुलिस कर्मचारी लाभ प्राप्त करेंगे?

बता दें कि इससे दिल्ली पुलिस में कुल 88,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और यह फैसला कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टरों तक सभी पर लागू होगा. इसका मतलब है कि ज्यादातर कांस्टेबल और निचले दर्जे के अधिकारी सेवानिवृत्ति पर यह सम्मान प्राप्त करेंगे. कोई वित्तीय लाभ नहीं होगा, लेकिन यह मनोबल बढ़ाएगा.  

Published at : 14 Dec 2025 01:11 PM (IST)
