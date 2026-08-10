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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी, दिल्ली के छात्रों को होगा लाभ

प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी, दिल्ली के छात्रों को होगा लाभ

Delhi News: दिल्ली सरकार छात्रों की बेहतरीन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेकर के आ रही है. दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को 'दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल' को मंजूरी भी दे दी.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 10 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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दिल्ली सरकार छात्रों की बेहतरीन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेकर के आ रही है. दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को 'दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल' को मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिल के जरिए दिल्ली के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा. 

 शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज सदन में दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को पेश कर सकते हैं. यह बिल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके कानून बनने से प्रत्येक कोर्स में दिल्ली के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जायेंगी.

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बिल को लाने का क्या उद्देश्य है?

एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में छात्र ज्यादा है और सीटें कम हैं, इसीलिए इस बिल के जरिए 25 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है ताकि दिल्ली के छात्रों को इसका लाभ मिल सके. इसके साथ ही जो छात्र दिल्ली के बाहर जाकर दूसरे राज्यों में एडमिशन के लिए धक्के खाते हैं उससे उन्हें राहत मिल सके.

करीब 1,40000 साइकिल बांटने का लक्ष्य

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार विद्या वाहिनी योजना के तहत दिल्ली की छात्रों को साइकिल वितरित कर रही है ताकि वह अपने गंतव्य से स्कूल तक अपनी साइकिल से जा सकेें. उन्हें स्कूल जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार इस योजना के तहत छात्रों को साइकिल वितरित कर रही है. इस योजना के तहत करीब 1,40000 साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा गया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह लक्ष्य और बढ़ सकता है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 10 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Students Ashish Sood DELHI NEWS
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