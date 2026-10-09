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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजनपथ से रोहिणी... दिल्ली मेट्रो के कौन से 57 स्टेशन रहेंगे बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट

जनपथ से रोहिणी... दिल्ली मेट्रो के कौन से 57 स्टेशन रहेंगे बंद? यहां देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प (DMRC) ने प्रोटेस्ट से एक रात पहले ही दिल्ली के 57 मैट्रों बंद रखने का प्रस्ताव रखा है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 09 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है. DMRC ने प्रोटेस्ट से एक रात पहले ही दिल्ली के 57 मैट्रों बंद रखने का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव CJP के प्रदर्शन के कारण होने वाली भीड़ के चलते दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प (DMRC) को पत्र लिखकर रखा है, जिसमें 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया गया है.

ये 57 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

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3. सीलमपुर

4. केंद्रीय सचिवालय

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8. रोहिणी पश्चिम

9. जनपथ

10. जाफराबाद

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12. हौज खास

13. स्वागत है

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15. कालिंदी कुंज

16. पटेल चौक

17. विश्वविद्यालय

18. इंद्रप्रस्थ

19. मजलिस पार्क

20. नई दिल्ली

21. जोर बाग

22. यमुना विहार

23. मंडी हाउस

24. आदर्श नगर

25. जंगपुरा

26. राजीव चौक

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28. अर्जनगढ़

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31. लोक कल्याण मार्ग

32. मौजपुर

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34. हैदरपुर बादली मोड़

35. झंडेवालान

36. ओखला विहार

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39. रोहिणी पूर्व

40. सराय काले खां-निजामुद्दीन

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48. जामा मस्जिद

49. खजूरी खास

50. आईएनए (दोनों मेट्रो लाइनें)

51. कन्हैया नगर

52. विधान सभा

53. आदर्श नगर

54. चावड़ी बाजार

55. अर्जनगढ़

56. शाहदरा

57. सराय काले खां-निजामुद्दीन

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने DMRC के प्रबंध को लिखा पत्र

दिल्ली पुलिस के अनुसार मैट्रों के इन स्टेशनों के गेट 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद किए जा सकते हैं और 10 अक्टूबर तक अगले आदेश के आने के बाद ही खोले जाएंगे. वहीं इन स्टोशनों पर मैट्रों के फेरे का भी समय बढ़ाया जा सकता है. मगर DMRC ने इस फैसले पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है.

दिल्ली पुलिस के ट्रांसपोर्ट रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता की तरफ से यह पत्र DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार को 9 और 10 अक्टूबर को मेट्रो स्टोशनों को बंद रखने के लिए भेजा गया था. यह पत्र 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा होने वाले प्रदर्शन के चलते भेजा गया है. ताकी भीड़ को कंट्रोल किया जा सके.

दिल्ली पुलिस की 'गैर-कानूनी' प्रोटेस्ट में शामिल न होंने की अपील

दरअसल, दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि सीजेपी किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस 'गैर-कानूनी' प्रोटेस्ट में शामिल न हों.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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