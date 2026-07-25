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'प्रधानमंत्री ने खुद...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP की पहली प्रतिक्रिया
Dharmendra Pradhan Resign: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने खुद छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई है. जिस तरह से वे उनसे जुड़ रहे हैं, वह अभूतपूर्व है. वे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया हर फ़ैसला स्वागत योग्य है. छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, इसलिए अब विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री की हर बात पक्की और महत्वपूर्ण है, और छात्रों को उनके उठाए जा रहे कदमों का सम्मान करना चाहिए."
(खबर अपडेट की जा रही है)
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