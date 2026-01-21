हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बस से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, बदले गए कई रूट, सरकार की बड़ी योजना

दिल्ली में बस से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, बदले गए कई रूट, सरकार की बड़ी योजना

Delhi News: दिल्ली में बसों का नया रूट रेशनलाइजेशन 21 जनवरी से लागू हुआ. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने कहा कि रूट रेशनलाइजेशन के तहत वेस्ट दिल्ली के सभी 181 बस रूट्स पर सेवाएं और बेहतर की जाएंगी.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 21 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में बसों का नया रूट रेशनलाइजेशन आज यानी 21 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना, बसों की समयबद्धता सुधारना और लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी घर या कॉलोनी तक आसान तरीके से पहुंचना सुनिश्चित करना है.

दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने साफ किया है कि 15 साल पुराने DTC बस फ्लीट को चरणबद्ध तरीके से हटाया जरूर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद एक भी बस रूट बंद नहीं किए जाएंगे. यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है. 

वेस्ट दिल्ली के 181 रूट्स पर सेवाएं होंगी बेहतर

रूट रेशनलाइजेशन के तहत वेस्ट दिल्ली के सभी 181 बस रूट्स पर सेवाएं और बेहतर की जाएंगी. अधिकारियों के मुताबिक, 12 मीटर लंबाई वाले किसी भी रूट को बंद नहीं किया गया है. यात्रियों की मांग, भीड़ और राइडरशिप पैटर्न को ध्यान में रखते हुए रूट्स का पुनर्गठन किया गया है, ताकि बसें खाली न चलें और जरूरत वाले इलाकों में ज्यादा सुविधा मिल सके.

सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और रोजमर्रा के यात्रियों को राहत मिले. इसके साथ ही यूनिफाइड टाइम टेबल लागू किया जाएगा, ताकि यात्रियों को यह पता रहे कि बस कब आएगी और कब जाएगी.

सरकार 2026 में उतारेगी 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसे 

दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रही है. इसी कड़ी में DTC के बेड़े में अब तक 3600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं. सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 5000 से ज्यादा और नवंबर 2026 तक 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएं.

दिल्ली में हर दिन लाखों लोग DTC और क्लस्टर बसों से सफर करते हैं. बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और प्रदूषण को देखते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर जोर दे रही है. पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई गई है और बस स्टॉप, टाइम टेबल व रूट मैनेजमेंट में सुधार भी किए गए हैं.

सरकार का कहना है कि रूट रेशनलाइजेशन से बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सफर आसान होगा और लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, यह कदम दिल्ली के यात्रियों के लिए राहत भरा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया फैसला माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 21 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
DTC DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Engineer Death: नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में सरकारी लापरवाही का बड़ा सबूत आया सामने
गड़बड़ी को छिपाने के लिए दे डाला संगीन गुनाह को अंजाम । Tamilnadu । LIC Case
कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand मुझे टारगेट किया जा रहा. अगवा करके छोड़ दिया । Magh Mela 2026
बोले Avimukteshwaranand, BJP Mandir तक तोड़ दे रही, गो मांस बिक्री समेत लगाए गंभीर आरोप। Magh Mela
Budget 2026-27 क्या बदलेगा ? Real Estate, EV, Railways, Defence सबका Update | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
टेलीविजन
'वन नाइट स्टैंड' से शुरू हुई इस कपल की लव स्टोरी, चार साल तक छुपाया रिश्ता, फिर घर से भागकर की शादी
'वन नाइट स्टैंड' से शुरू हुई इस कपल की लव स्टोरी, फिर घर से भागकर की शादी
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
यूटिलिटी
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
हेल्थ
Sweet Potato Health Risk: क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget