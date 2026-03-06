हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दो बहनों की घर में लाश मिलने से हड़कंप, मां पर हत्या का शक, जांच में जुटी पुलिस

Delhi News: दो बहनों की घर में लाश मिलने से हड़कंप, मां पर हत्या का शक, जांच में जुटी पुलिस

Malviya Nagar News In Hindi: मालवीय नगर में दो बहनों की घर में लाश मिली है. इस बीच उनकी मां पर हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश का शक हो रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Mar 2026 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में गुरुवार (5 मार्च) की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां घर के अंदर दो सगी बहनों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि मां ने पहले अपनी दोनों बेटियों की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की.

पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 6:10 बजे मालवीय नगर थाने में कॉल के जरिए एक सूचना मिली थी. कॉल करने वाले ने बताया कि घर का दरवाजा काफी देर से नहीं खुल रहा है और अंदर से कोई जवाब भी नहीं मिल रहा. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

मौके पर पहुंची पुलिस की टीम

सूचना मिलने के बाद पुलिस जब घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. घर के अलग-अलग कमरों में दो लड़कियों के शव मिले. जो आपस में सगी बहनें थी.

पुलिस के मुताबिक एक लड़की का शव कमरे में बिस्तर पर मिला. जिसके चेहरे पर तकिया रखा हुआ था. वहीं दूसरी लड़की का शव दूसरे कमरे में मिला जिसकी गर्दन पर फंदा लगा हुआ था. इसी घर के एक कमरे में दोनों लड़कियों की मां भी बेहोश हालत में मिली. फिलहाल उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा

पुलिस की शुरुआती जांच में ये मामला हत्या के बाद आत्महत्या की कोशिश का लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि मां ने पहले अपनी दोनों बेटियों की जान ली और उसके बाद खुद भी जान देने की कोशिश की.

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना क्यों हुई. लड़कियों की मां के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है. उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि उसने ये कदम क्यों उठाया.

Published at : 06 Mar 2026 07:12 AM (IST)
Malviya Nagar News DELHI NEWS DELHI POLICE
दिल्ली NCR
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

