Delhi Weather Today: दिल्ली के तापमान में जबरदस्त उछाल, सताने लगी गर्मी! आज ऐसा रहेगा राजधानी का मौसम

Delhi Weather Today: मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में हवा में 53 प्रतिशत नमी की उम्मीद लगाई गई है. शुक्रवार को सुबह 6 बजे से रात तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Mar 2026 06:32 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब लगातार बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है. राज्य में अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम में भी जबरदस्त बदलाव दिख रहा है. राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (6 मार्च) यानी आज का मौसम साफ रहेगा. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के तापमान में अब बढ़ोतरी शुरू हो गई है. दिल्ली में इस समय 18 डिग्री तापमान है. बिना बारिश की संभावना के राजधानी का तापमान शुक्रवार को 33 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. कड़ाके की धूप ने लोगों की बैचेनी बढ़ा दी है.

हल्की रहेगी दिल्ली में हवा की रफ्तार

मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में हवा में 53 प्रतिशत नमी की उम्मीद लगाई गई है.  इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है. वहीं मौसम में ज्यादा उमस रहेगी. शुक्रवार को हवा की रफ्तार काफी हल्की दिखाई दे रही है. दिल्ली में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है.

शुक्रवार (6 मार्च) को सुबह 6 बजे से रात तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. शुक्रवार सुबह 7 बजे तापमान स्थिर रहेगा. जिसके चलते पारा 18 डिग्री ही रहेगा. इसके बाद सुबह 8 बजे तापमान 22 डिग्री तक पहुंच सकता है. 

दिन भर कैसा रहेगा दिल्ली का तापमान

सूरज निकलने के बाद दिल्ली-एनसीआर में दिन भर तापमान में बढ़ोतरी होती दिखेगी. सुबह 9 बजे 24 डिग्री और 10 बजे 27 डिग्री तक जाने का अनुमान है. वहीं 10 बजे यह 27 डिग्री तक उछल सकता है. साथ ही दोपहर 11 बजे 29 डिग्री के आंकड़े को छू सकता है. इस तापमान के मुताबिक दोपहर में गर्मी बढ़ेगी जिससे दिन भर गर्मी की तपिश का लोगों को एहसास होता रहेगा.

कितना है दिल्ली का एक्यूआई?

शुक्रवार (27 फरवरी) को एक बार फिर दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi Air Quality Index AQI) का स्तर बेहद खराब दिखाई दे रहा है. दिल्ली में आज का एक्यूआई 200 दर्ज किया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. यह बच्चों, बुजुर्गों और सांस व अस्थमा से ग्रसित बीमारी वाले लोगों के लिए बेहद खतरनाक है. खराब स्तर से छोटे-छोटे कण लोगों के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ सकता है.

इसके साथ ही दिल्ली में आज का मौसम साफ बना रहेगा. साथ ही शुष्क और गर्म बना रहेगा. फिलहाल बारिश की किसी भी तरह की संभावना मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है. हवा ज्यादा खराब स्तर पर है. लोगों को इससे बचने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनना और ज्यादा देर तक बाहर न रहने की सलाह दी जा रही है.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 06:32 AM (IST)
Embed widget