दिल्ली के रोहिणी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पब्लिक स्कूल के अंदर से 18 साल के स्टूडेंट के पास से देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. यह मामला 19 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक पुलिस स्टेशन अमन विहार में PCR पर फोन आया कि एक छात्र स्कूल के अंदर हथियार लेकर घूम रहा है. मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई.

एस्टेट ऑफिसर ने छात्र को कट्टा छुपाते देखा

स्कूल प्रशासन ने पुलिस को स्टूडेंट की उम्र 18 साल बताई है. प्रशासन ने उसको हथियार समेत पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. उसके पास से एक देसी पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुए थे. जांच में पता चला कि स्कूल के एस्टेट ऑफिसर ने राज कुमार को दूसरी मंजिल के टॉयलेट में कुछ छिपाते हुए देखा. संदेह होने पर उन्होंने उसकी हरकत पर पूरी तरह नजर रखी और छात्र के टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद, जब वे भागने लगा तो उसे स्टेज के पास ही पकड़ लिया गया.

इसके बाद उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया गया और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियार और कारतूस अपने कब्जे में ले लिए. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपी स्टूडेंट को गिरफ्तार किया और उस पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज भी किया गया है.

आरोपी स्टूडेंट को पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश

वहीं, 19 जनवरी को आरोपी को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए थे. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि स्कूल में एक छात्र उसे बुली करता था. इसी की दुश्मनी की वजह से वे स्कूल हथियार लेकर आया था. पुलिस अब ये पता लगा रही है कि स्टूडेंट को हथियार किसने दिया और उसके पास गोलियां कहां से आई. क्या स्कूल में किसी और को इसकी जानकारी थी या नहीं?