Delhi News: अगर एक हंसता-बोलता इंसान अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाए तो ये कितनी हैरानी की बात है. ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से सामने आया है, जहां एक दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना 6 अक्तूबर की सुबह 9:22 की बताई जा रही है. ASI कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर थे. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ASI को अचानक गिरते हुए देखा गया है. इस हादसे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

ASI को तुरंत अस्पताल ले जाया गया

बता दें कि मृतक ASI की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे हैं और कोर्ट परिसर में आते ही वो अपने एक साथी से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एस्केलेटर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही अचानक जमीन पर गिर जाते हैं और तुरंत बेहोश हो जाते हैं. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि वहां पर मौजूद अन्य स्टाफ और पुलिसकर्मी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है.

डॉक्टर ने ASI को मृत घोषित किया

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में मातम फैल गया है. सभी इस घटना को सुनकर हैरानी जता रहे हैं. स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये घटना पूरे कोर्ट परिसर में चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है. साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये काफी चौंका देने वाली घटना थी.