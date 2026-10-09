CJP प्रोटेस्ट के पहले दिल्ली पुलिस का जनता को लव लेटर, 'Dear Citizen...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मांग संबंधी विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने खुली चिट्ठी लिखी है.

पोस्टकार्ड नुमा ग्राफिक्स पर दिल्ली पुलिस की ओऱ से लिखा गया- प्रिय नागरिक,आपकी आवाज आपका हक है, और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज. वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं. विथ केयर, दिल्ली पुलिस.

दिलचस्प यह है कि दिल्ली पुलिस ने जो पोस्टकार्ड पोस्ट किया है उसमें टिकट के तौर पर जंतर मंतर लगा है और पीछे इंडिया गेट दिख रहा है.

दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'

An Open Letter to Every Citizen ❤️ Because beyond every uniform, every opinion and every disagreement, we’re all human first. @LtGovDelhi #WorldPostDay #DPUpdates https://t.co/3C3UGdm6pF — Delhi Police (@DelhiPolice) October 9, 2026

ग्राफिक कार्ड शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा हर नागरिक के लिए खुला पत्र.

बता दें दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और शहर के कई मेट्रो स्टेशन को बंद करने की सिफारिश करने के साथ-साथ 20 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को राजधानी में तैनात किया है.

पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करने का कारण संगठन द्वारा पहले किए गए प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासनों का पालन नहीं किए जाने को बताया है.

नयी दिल्ली रेंज की संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) नूपुर प्रसाद ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ था .उन्होंने कहा कि आवेदन पर विचार किया गया लेकिन यह पाया गया कि प्रदर्शन की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना देना जरूरी है.