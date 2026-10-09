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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट के पहले दिल्ली पुलिस का जनता को लव लेटर, 'Dear Citizen...'

CJP प्रोटेस्ट के पहले दिल्ली पुलिस का जनता को लव लेटर, 'Dear Citizen...'

CJP ने CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए 10 अक्टूबर को दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक खुली चिट्ठी लिखी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 09 Oct 2026 02:27 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मांग संबंधी विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने खुली चिट्ठी लिखी है. 

पोस्टकार्ड नुमा ग्राफिक्स पर दिल्ली पुलिस की ओऱ से लिखा गया- प्रिय नागरिक,आपकी आवाज आपका हक है, और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज. वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं. विथ केयर, दिल्ली पुलिस.

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दिलचस्प यह है कि दिल्ली पुलिस ने जो पोस्टकार्ड पोस्ट किया है उसमें टिकट के तौर पर जंतर मंतर लगा है और पीछे इंडिया गेट दिख रहा है.

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ग्राफिक कार्ड शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा हर नागरिक के लिए खुला पत्र.

बता दें दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और शहर के कई मेट्रो स्टेशन को बंद करने की सिफारिश करने के साथ-साथ 20 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को राजधानी में तैनात किया है.

पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करने का कारण संगठन द्वारा पहले किए गए प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासनों का पालन नहीं किए जाने को बताया है.

नयी दिल्ली रेंज की  संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) नूपुर प्रसाद ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ था .उन्होंने कहा कि आवेदन पर विचार किया गया लेकिन यह पाया गया कि प्रदर्शन की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना देना जरूरी है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
CJP Delhi Protest DELHI NEWS DELHI POLICE
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