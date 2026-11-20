दिल्ली में भाजपा विधायक के थाने के SHO की कुर्सी पर बैठने का मामला राजनीतिक विवाद का रूप लेता दिख रहा है. कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों को टैग करते हुए पुलिस की संस्थागत गरिमा और अधिकारियों के अधिकारों का सवाल उठाया है.

अभिषेक दत्त ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संबोधित करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया कि जब उनकी पार्टी का कोई विधायक थाने में SHO की निर्धारित कुर्सी पर बैठा नजर आए, तो दिल्ली के लोगों में सुरक्षा का भरोसा कैसे बना रह सकता है.

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'मामला सिर्फ एक कुर्सी का नहीं'

कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में साफ किया कि यह विवाद केवल एक कुर्सी पर बैठने तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, यह पुलिस बल की गरिमा, अधिकारियों के अधिकार और पुलिस की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है. उन्होंने दिल्ली पुलिस की वर्दी के सम्मान और संस्थागत अनुशासन का भी जिक्र किया. दत्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमेशा अपनी वर्दी और अनुशासन के लिए सम्मान हासिल करती रही है. ऐसे में किसी पुलिस अधिकारी के अधिकार को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.

दिल्ली पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग

अभिषेक दत्त ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के पद और अधिकारों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की अपील की है. गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी स्थिति में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा.

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