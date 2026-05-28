केवल सिंह ढिल्लों बने पंजाब BJP चीफ तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'चुनाव प्रचार अब...'

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बदलाव करते हुए केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है. अब इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव के मैदान को छोड़ दिया है. चुनाव का प्रचार सिर्फ ईडी और सीबीआई की रेड तक सीमित रहेगा.

अरविंद केजरीवाल एक्स पोस्ट में लिखा, ''केवल ढिल्लों जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके बीजेपी ने पंजाब चुनाव छोड़ देने का ऐलान कर दिया है. बीजेपी का पंजाब में चुनाव प्रचार अब केवल ED और CBI की रेड तक सीमित होगा. पिछली कुछ रेड में बीजेपी देख चुकी है कि पंजाबी इन टुच्ची मुच्ची रेड से नहीं डरते.''

केवल ढिल्लों जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके बीजेपी ने पंजाब चुनाव छोड़ देने का ऐलान कर दिया है।



बीजेपी का पंजाब में चुनाव प्रचार अब केवल ED और CBI की रेड तक सीमित होगा। और पिछली कुछ रेड में बीजेपी देख चुकी है कि पंजाबी इन टुच्ची मुच्ची रैडों से नहीं डरते। https://t.co/jiKmAPSD0q — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 28, 2026

पहले पंजाब BJP उपाध्यक्ष पद की संभाल रहे थे जिम्मेदारी

इससे पहले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ संभाल रहे थे. वहीं, केवल सिंह ढिल्लों अब तक पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देख रहे थे. पंजाब में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में ढिल्लों को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने संगठन में बड़ा सियासी बदलाव किया है.

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2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे केवल सिंह ढिल्लों

हालांकि केवल सिंह ढिल्लों ने अपने सियासी सफर का आगाज कांग्रेस से किया था. वो 2007 और 2012 में बरनाला से चुनाव मैदान में उतरे थे और जीत हासिल पर विधायक चुने गए थे. इसके बाद वे 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे. अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि 2027 में होने वाले चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी. इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आप ने पंजाब की जनता से जो वादे किए थे, चार साल बाद भी वे सभी वादे अधूरे हैं.

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