दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न, तेज गरज के साथ हुई बारिश, 8:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में मौसम ने बड़ा यू-टर्न लिया है. तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है. राजधानी में गुरुवार (28 मई) को कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने 8:30 बजे तक के लिए गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री जबकि पालम में 40.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. शाम होते-होते तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ मौसम बदला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.

दिल्ली में कहां कितना रहा पारा?

राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पालम में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही लोदी रोड इलाके में अधिकतम पारा 39.3 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं यहां न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसके अलावा दिल्ली रिज (Ridge) में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आयानगर में अधिकतम पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जबकि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मौसम संबंधी दिक्कतों को लेकर सूचना जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में खराब मौसम और संभावित गरज-चमक के कारण, एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. हमारी ग्राउंड टीमें सभी हितधारकों के साथ मिलकर यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से काम कर रही हैं.

एडवाइजरी में आगे कहा गया, ''यात्रियों से आग्रह है कि वे उड़ान संबंधी ताजा अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें. यात्री संभावित देरी से बचने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो सहित ट्रांसपोर्ट के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं.''

दिल्ली: बदले रोहिणी, द्वारका मेट्रो स्टेशन और ब्रिटानिया चौक के नाम, बनेगा 'अटल खेल परिसर'