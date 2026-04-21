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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनीतीश कुमार का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'अगर बीजेपी एक ही सीट...'

नीतीश कुमार का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'अगर बीजेपी एक ही सीट...'

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तमिलनाडु के लोग बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति से नफरत करते हैं. यही वजह है कि कई सालों तक बीजेपी यहां नहीं जीत पाई.

By : सनातन कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 21 Apr 2026 04:11 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु में हैं. वो विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के समर्थन करने गए हैं. चेन्नई में मंगलवार (21 अप्रैल) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा.

'अगर बीजेपी एक ही सीट जीतती है फिर भी वो...'

तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. इसको लेकर जब मीडिया ने अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं. तमिलनाडु के लोग बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति से नफरत करते हैं. यही वजह है कि कई सालों तक बीजेपी यहां नहीं जीत पाई. सभी लोग जानते हैं कि AIADMK बीजेपी के सहारे है. अगर बीजेपी एक ही सीट जीतती है फिर भी वो अपना सीएम बनाएगी, जैसा उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के साथ किया. NDA बीजेपी ही है, AIADMK+BJP नहीं है."

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एक साल में ही दिल्ली के लोग बीजेपी से ऊब चुके- केजरीवाल

इसके आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पिछले साल दिल्ली में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया. लेकिन एक साल में ही दिल्ली के लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं. अगर लोगों ने गलती से बीजेपी को वोट किया तो स्टालिन जी की तरफ से किए सारे काम बर्बाद हो जाएंगे. अगर लोग चाहते हैं जन कल्याण के सारे काम जारी रहें तो उन्हें सीएम स्टालिन को वोट करना चाहिए."

बता दें कि सोमवार (20 अप्रैल) को अरविंद केजरीवाल ने सीएम स्टालिन के साथ चेन्नई में रोड शो किया था. तमिलनाडु में विधानसभा की 243 सीटें हैं. यहां 23 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग होनी है. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. स्टालिन की पार्टी DMK तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News BJP AAP
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