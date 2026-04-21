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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआबकारी नीति: अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर संजय राउत बोले, 'इस हद तक...'

आबकारी नीति: अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर संजय राउत बोले, 'इस हद तक...'

Sanjay Raut News: शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आबकारी नीति से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए.

By : सनातन कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 03:13 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आबकारी नीति मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका को उन्होंने सोमवार (20 अप्रैल) को खारिज कर दिया. इस मामले में केजरीवाल ने कोर्ट में खुद बहस की थी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है.

'ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था का दुर्भाग्य है'

मुंबई में मंगलवार (21 अप्रैल) को मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा, "ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था का दुर्भाग्य है. इस हद तक न्याय व्यवस्था गिरी है. अगर आप पर मेरा विश्वास नहीं है, मैंने कुछ सबूत दिए हैं कि मेरा विश्वास क्यों नहीं है. आप एक विचारधारा के हो, इसका मेरे पास सबूत है, आपके बच्चे सरकार से फायदा ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए."

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'महाराष्ट्र भाजपा का उड़ता भाजपा हो गया'

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी पर निशाना साधा. संजय राउत ने कहा, "महाराष्ट्र में जो भाजपा है उसका उड़ता भाजपा हो गया है. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है. मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और सतारा में ड्रग्स ही ड्रग्स है. इसलिए डिलिमिटेशन बिल नामंजूर हो गया इसलिए मोर्चा निकाल रही है. महिला आरक्षण का बिल 2023 को मंजूर हुआ है. राष्ट्रपति ने इस बिल पर दस्तखत किया है. आप कौन से महिला आरक्षण का मोर्चा निकाल रहे हैं."

इसके आगे उन्होंने कहा, "हमारे सीएम ने चैलेंज किया है कि ओपेन डिबेट करो. पहले आप लोकसभा की चर्चा सुनो. लोकसभा में जो डिबेट हुआ, वो डिबेट आप सुनिए. आप एक ऐसे व्यक्ति को डिबेट के लिए मुंबई में लाइए जो हमारे लेवल का हो, प्रधानमंत्री को बुलाइए."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 Apr 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
संजय राउत ARVIND KEJRIWAL MUMBAI NEWS
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