दिल्ली में अब BS-6 के अलावा भी सभी गाड़ियों की होगी एंट्री, लेकिन PUCC पर सख्ती कायम, हटा GRAP-4

Environment Minister, Manjinder Singh Sirsa: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्ती से लागू किए गए GRAP-4 की पाबंदियां हटाए जाने के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया है कि अब दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे की गाड़ियां भी राजधानी में प्रवेश कर सकती हैं. हालांकि, उन्होंने लोगों से अपील कि है कि प्रदूषण कम करने के लिए ऐसे वाहनों को जहां तक हो सके कम से कम लाएं.

BS-6 से कम के व्हीकल दिल्ली में अलाउड

सिरसा ने कहा, मैं बता देता हूं कि BS-6 से कम के व्हीकल दिल्ली में ऑफिशियली अलाउड हैं, लेकिन ना लाएं तो अच्छी बात होगी. पॉल्यूशन जितना कम होगा उतना अच्छा है, इसलिए कोशिश करें की व्हीकल को राज्य में कम से कम लाया जाए. लेकिन इस वक्त, इस पर कोई बंदिश नहीं है, आगे फिर देखा जाएगा. जब तक हालात ठीक रहेंगे तब तक के लिए कोई बंदिश नहीं है.

नो PUCC, नो फ्यूल का नियम सख्ती से लागू

वहीं उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर चालान की कार्रवाई जारी रहने की बात कही है. उन्होंने बताया कि BS-6 से नीचे की गाड़ियां अब दिल्ली में ऑफिशियली एंट्री कर सकती हैं. साथ ही, 'नो PUCC, नो फ्यूल' का नियम भी सख्ती से लागू रहेगा. सिरसा ने चेतावनी दी कि कोई भी पॉल्यूटिंग वाहन, चाहे BS-4 हो या BS-3, उस पर चालान काटा जाएगा. खासकर बाहर से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि उनके पास ज्यादातर PUCC नहीं होता. अगर कोई पोल्यूटिंग व्हीकल दिल्ली में आएगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दिल्ली में फिर बिगड़ेगा मौसम

दिल्ली में पिछले दो दिनों से हवा की गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है और GRAP-4 भी हटा लिया गया है, लेकिन पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कल से मौसम फिर बिगड़ सकता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से धुंध और स्मॉग बढ़ने की भी संभावना है. उन्होंने दिल्ली वासियों से सतर्क रहने और प्रदूषण कम करने में उनका सहयोग करने की अपील की है.

मौसम फिर खराब होने से भारी धुंध आने की आशंका

सिरसा ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने वाला है और उसका असर दिल्ली में कल-परसों से दोबारा दिखाई देगा. मौसम फिर से खराब होने की वजह से, धुंध आने की भी आशंका है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगर पिछले सालों का डेटा देखा जाए तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है.